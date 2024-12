Es camarero en un restaurante de Mallorca y le hacen la petición más extraña de su vida: "Para las lentejas"

Una receta tradicional de la gastronomía española como las lentejas es, por lo general, un plato reconfortante y sencillo, lleno de historia y sabor. Sin embargo, a veces, los comensales pueden sorprendernos con peticiones que nos hacen cuestionar nuestras nociones de lo que es "normal" en la cocina. Este fue el caso de Pepe Cañadas, un camarero de un restaurante en Mallorca, quien recientemente se convirtió en protagonista de un viral en TikTok tras compartir una de las experiencias más curiosas de su carrera.

En un vídeo que rápidamente alcanzó miles de visualizaciones, Pepe relató una de las peticiones más extrañas que había recibido durante su jornada laboral. Mientras servía una típica ternera con lentejas en su terraza, un cliente le hizo una solicitud que dejaría a más de uno perplejo. Para las lentejas, le pidió el comensal, un poco de ketchup.

El camarero, visiblemente sorprendido por la petición, no dudó en mostrarla a sus seguidores, y lo hizo con el toque de humor que caracteriza su estilo. La tradición en España es mucho más conservadora cuando se trata de este guiso, con ingredientes como chorizo, zanahorias y patatas, pero jamás con ketchup.

Alamy Stock Photo España, Islas Baleares, Mallorca, Palma de Mallorca, Puro Beach Bar inaugurado en 2005 con vistas al mar Mediterráneo

El vídeo, que Pepe compartió con sus seguidores, rápidamente se volvió viral. Las reacciones fueron diversas, y se llenaron de comentarios de todo tipo. Algunos usuarios parecían absolutamente sorprendidos, mientras que otros parecían comprender la rareza de la solicitud.

la petición más extraña de su vida

Los comentarios de los usuarios reflejaron una mezcla de asombro y desconcierto, y muchos compartieron historias similares sobre otras combinaciones inusuales que han visto o probado en la mesa.

"Mí hermano le echaba un chorrito de vinagre, pero ketchup es la primera vez que lo veo", escribió un usuario, quien comparó el ketchup con el vinagre, una práctica también controvertida, pero que parece más común.

Otro comentó: "Esto me recuerda a un amigo que siempre le echaba ketchup a la ensaladilla, un día probé por curiosidad y no estaba nada mal". Aquí, algunos comenzaron a justificar el ketchup en platos que normalmente no asociarían con este condimento, como ensaladilla rusa. "Quizás no es tan malo, ¿quién sabe?", se cuestionaron varios.

Alamy Stock Photo Lentijas, guiso de lentejas y verduras, Alicante, Alacant, Costa Blanca

"Creí haberlo visto todo", se lamentaba otro seguidor, con una mezcla de incredulidad, mientras que otro fan también se mostraba más comprensivo: "Pues no sé qué es peor, si la gente que las come con vinagre o el ketchup".

en un restaurante de Mallorca

Más allá de la controversia que genera esta extraña petición, el vídeo de Pepe Cañadas sirve como un recordatorio de cómo la gastronomía es un campo en constante evolución. No importa cuán tradicionales sean nuestros platos, siempre habrá quienes busquen formas nuevas y, en muchos casos, excéntricas de disfrutarlos.

Cargando…

Y es que, aunque para muchos la idea de poner ketchup sobre las lentejas sea una aberración, la mezcla de sabores es algo que ha sido parte de la cocina desde tiempos inmemoriales. La combinación de ingredientes “prohibidos” o inesperados no es algo nuevo: desde el ketchup en las hamburguesas hasta el uso del chocolate en platos salados, las fronteras de lo que se considera aceptable en la cocina siempre están siendo desafiadas.