La crítica de Dani Senabre hacia la marca que viste al Barcelona: "Tres camisetas y ninguna sirve"

El FC Barcelona se enfrenta este sábado 23 de agosto al Levante en la segunda jornada de LaLiga, un partido en el que el conjunto azulgrana buscará sumar su segunda victoria consecutiva. Sin embargo, la previa ha estado marcada por un asunto curioso relacionado con la indumentaria del equipo.

EFE El centrocampista del Levante Pablo Martínez juega un balón ante Eric García (d), del Barcelona, durante el partido de LaLiga de fútbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ciutat de Valencia.

el barcelona juega con la camiseta del año pasado

El problema es que ninguna de las tres camisetas diseñadas para esta temporada cumplía con los requisitos de contraste suficientes para evitar confusiones. Ante esta situación, se ha obligado al Barça a utilizar la segunda equipación del curso pasado.

la opinión de dani senabre

En Tiempo de Juego se debatió sobre este tema y Dani Senabre expresó su sorpresa: "La verdad es que no sé cómo se puede confundir. Dicen que por las medias y el pantalón, que son negros, pero la camiseta es dorada, nada que ver. Será por eso, pero no lo entiendo".

Senabre también cuestionó la responsabilidad de la marca que viste al Barcelona: "Yo no culpo ni al Barça ni a la televisión, pero que la marca deportiva más famosa del planeta saque tres camisetas y ninguna sirva para jugar en el campo del Levante… es increíble".

El periodista, además, recomendó que el club diseñe una segunda equipación más clara para evitar estas situaciones: "Antes las camisetas suplentes se hacían para no confundirse con los rivales. El Barça, que suele vestir de oscuro, necesita una clara. Es ridículo que en la jornada dos tengas que jugar con la camiseta de la temporada pasada".