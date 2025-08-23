La pregunta que se hace Dani Senabre al ver el penalti de Balde contra el Levante: "¿Qué tengo que hacer?"

El Barcelona arrancó LaLiga con una contundente victoria por 0-3 frente al Mallorca, aunque el triunfo no estuvo exento de polémica. El segundo gol generó debate, ya que Lamine Yamal disparó y el balón impactó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el suelo. El árbitro no detuvo el juego y Ferran Torres aprovechó la acción para marcar.

el polémico penalti a favor del Levante

De cara a la segunda jornada, el conjunto azulgrana se mide al Levante este sábado 23 de agosto. En ese partido también ha surgido controversia por el segundo gol del conjunto valenciano, tras un penalti señalado por mano de Balde. El disparo de Morales golpeó en el brazo del defensa, que lo tenía pegado al cuerpo, pero aun así el colegiado señaló la pena máxima.

la opinión de dani senabre

Dani Senabre mostró su incredulidad en Tiempo de Juego y criticó este tipo de decisiones: "Más allá de que sea el Barça o el Madrid, si yo soy futbolista profesional de primera división y estoy en mi casa viendo este partido, me pregunto qué tengo que hacer para que no me pase lo que ha pasado a Balde. ¿Qué más puede hacer? ¿Se tiene que cerrar los brazos con una sierra eléctrica?".

EFE VALENCIA, 23/08/2025.- El delantero del Levante José Luis Morales marca de penalti el segundo gol ante el Barcelona, durante el partido de LaLiga de fútbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Andreu Esteban

El periodista añadió que este tipo de acciones dejan a los jugadores sin margen de maniobra y generan una sensación de injusticia tanto en el campo como fuera de él.