El detalle del gol del Levante ante el Barça que sorprende a Paco González: "Incluso hacía muchos años que no lo veía"

El FC Barcelona debutó con victoria en Liga el pasado fin de semana en Mallorca por 0-3. Tras ese encuentro, el conjunto blaugrana visitó este sábado al Levante en un choque que comenzó a las 21:30h en el Ciutat de Valencia.

CASADÓ Y RASHFORD, TITULARES

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, incluyó en su once inicial a Marcus Rashford y Marc Casadó, y arriba contó con Ferran Torres tras la lesión de Robert Lewandowski.

LaLiga Once del Barcelona en el partido ante el Levante

Por tanto, el equipo titular del conjunto blaugrana fue el siguiente: Joan García, Eric García, Cubarsí, Araujo, Balde; Casadó, Pedri, Lamin Yamal, Rashford, Raphinha y Ferran.

pinchazo del atlético y a la espera del real madrid

Justo antes de jugar su encuentro ante el Levante, el Atlético de Madrid sumó su segundo pinchazo de la temporada al no pasar del empate a 1 ante el Elche. En estas dos jornadas, los rojiblancos solo han sumado un punto de seis posibles.

En esta ocasión, el conjunto colchonero se volvió a adelantar en el marcador gracias a un tanto de Sorloth en los primeros minutos, pero antes de que acabara la primera parte, Rafa Mir ponía las tablas, que finalmente serían las definitivas.

900/Cordon Press El Atlético de Madrid vuelve a dejarse puntos en el Metropolitano

Por su parte, el Real Madrid viaja hasta Oviedo para disputar su segundo partido de la temporada ante el equipo asturiano.

Los de Xabi Alonso consiguieron la victoria en la primera jornada ante Osasuna y buscarán el pleno en este comienzo de Liga.

gol del levante

En el minuto 16 del encuentro, el Levante se adelantó en el marcador gracias al tanto de Iván Romero. Pincha en el siguiente audio para escuchar cómo narró Manolo Oliveros el gol en Tiempo de Juego.

El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, alucinó con un detalle del gol e incluso confesó que "hacía incluso muchos años que no lo veía".

Paco González indicaba "que no veía un quiebro sin tocar el balón... Igual lo ha hecho forzado porque el balón exigía eso Se ha limpiado sin tocar el balón a Cubarsí...".

"Qué maravilla el amago que ha soltado", sentenció.