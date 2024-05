Nuevos servicios y actualización sobre varios contratos de gestión de residuos en Menorca

El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca ha informado en rueda de prensa del estado de varias actuaciones en materia de prestación de servicios de recogida y gestión de residuos en la isla de Menorca.





Ha encabezado la rueda de prensa el presidente del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, Simón Gornés, acompañado del director insular de Medio Ambiente, Mateu Ainsa.



Nuevo servicio de incineración y retorno de cenizas de animales de compañía



El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca y la UTE Es Milà, encargada de la gestión de las instalaciones del Área de Gestión de Residuos de Milà, han puesto en marcha un nuevo servicio especial de incineración y retorno de cenizas de animales de compañía.



El nuevo servicio permitirá que los restos de mascotas se puedan incinerar de forma individual y diferenciada, y que posteriormente se puedan recuperar sus cenizas, que serán entregadas a los usuarios del servicio mediante un contenedor habilitado y acompañadas de un certificado de incineración de cada animal.



Para la prestación del nuevo servicio, la UTE Es Milà ha adaptado sus instalaciones y ha instalado un nuevo horno que servirá específicamente para la incineración de animales de compañía hasta un máximo de 75 kg. Para hacer uso del servicio, que tendrá un coste de 175 € más IVA , los interesados pueden llamar directamente al Área de Gestión de Residuos de Milà al 971 35 11 55.



Este nuevo servicio se ha puesto en marcha como respuesta de una demanda social impulsada a lo largo de los últimos años por propietarios de mascotas y protectoras de animales para la prestación de un servicio de incineración individual y diferenciada de animales de compañía. Fruto de esta demanda social, el Consorcio de residuos solicitó a la empresa concesionaria UTE Es Milà una oferta por la prestación de este servicio por la cual se inició el 2017 la modificación del contrato de explotación de Milà para su inclusión. Esta modificación no se ha formalizado hasta día de hoy.



Además del anterior, el Consorcio recuerda que el servicio de incineración de restos de animales de compañía no individualizado y sin retorno de cenizas seguirá funcionando igualmente.



Refuerzo en la recogida de residuos en generadores singulares, industriales, comerciales y domésticos en 6 municipios



El Consorcio también ha anunciado la modificación y prórroga del contrato de recogida de residuos en los municipios de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior y Sant Lluís para la mejora del servicio.



Este contrato engloba la prestación del servicio en los 6 municipios, y consta de 4 lotes adjudicados a varias empresas: (1) la recogida de residuos, (2) el suministro de contenedores, (3) la organización de campañas de comunicación y (4) el control de la calidad del servicio.



Después de haber evaluado durante el 2023 el funcionamiento del servicio de recogida para todos los usuarios contemplados (generadores singulares, industriales, comerciales y domésticos) y para las fracciones de vidrio, envases, papel y cartón y materia orgánica, y dado que 3 de los 4 lotes cuentan con fechas de finalización próximas, el Consorcio ha decidido prorrogar el contrato hasta el 30 de noviembre de 2025 y proceder a su modificación con la incorporación de mejoras para la resolución de las deficiencias detectadas y con la voluntad de adaptar el servicio a las necesidades de los usuarios. Esta modificación se ejecuta después de haber estudiado frecuencias, medios disponibles, resultados y casuísticas concretas.



La modificación del contrato se realiza sobre el lote 1 del servicio de recogida, y la prórroga sobre los lotes 1, 3 y 4, dado que su prestación está interrelacionada. La prórroga del lote 2 no se ha efectuado, pero sí que está prevista en un futuro próximo para tener a disposición del servicio de recogida los elementos de contención necesarios hasta la fecha 30/11/2025.



Las modificaciones más destacables del Lote 1 son las siguientes:



- En cuanto a la recogida en generadores singulares, se ampliará la frecuencia de recogida de papel/cartón y de envases de 3 a 6 días por semana del 16 de junio al 15 de septiembre.



- En cuanto a la recogida de los residuos en contenedores de la vía pública en los cascos urbanos, también se ampliará la frecuencia de recogida de todas las fracciones durante todas las temporadas: de 3 a 4 recogidas semanales en temporada alta, de 3 a 3,5 recogidas semanales en temporada media y de 1,5 a 3 en temporada baja.



- En cuanto a la recogida puerta a puerta comercial de las fracciones de papel y cartón, envases ligeros, vidrio y fracción orgánica, la modificación del contrato amplía las frecuencias de recogida eliminando la diferencia entre temporada alta y baja, y extendiendo en todo el año las frecuencias de la temporada alta. La fracción orgánica tendrá 6 recogidas semanales durante todo el año, y las fracciones de papel/cartón, envases ligeros y vidrio 3 recogidas semanales durante todo el año. Durante gran parte del año esta modificación significa pasar de 3 a 6 frecuencias (FORM) o de 2 a 3 frecuencias (resto de fracciones). Además, la recogida comercial de la fracción orgánica pasará a ser un servicio nocturno similar a la recogida que se hace de la fracción resta adaptando el servicio a las necesidades de sectores como la hostelería y la restauración.



- En cuanto a la recogida de residuos industrial, aquella que se realiza en los polígonos de cada municipio, se igualan las frecuencias de recogida con la recogida comercial, pasando de 3 a 6 recogidas semanales para la fracción orgánica, de 2 a 3 para envases, de 1 a 2 o 3 para el vidrio y manteniendo las 3 recogidas semanales del papel/cartón.



- Finalmente, el servicio de repaso de rutas pasará de 6 a 7 días a la semana durante la temporada alta (del 16 de junio al 15 de septiembre). Este servicio hace un control y repaso de las rutas de recogida para garantizar la correcta recogida de todas las fracciones.



El coste de la modificación contractual del servicio de recogida, que contempla las mejoras necesarias para resolver las carencias detectadas, supone un incremento anual del precio del contrato de 389.861,57 € (IVA excluido).



El coste total de las modificaciones y prórrogas de los diferentes lotes del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025 es de un total de 3.433.904,68 € (IVA excluido)



Servicio de recogida puerta a puerta en Maó y Es Castell



En relación con el puerta a puerta en Maó y Es Castell, el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca estudia actualmente los resultados y la implantación por fases del servicio de recogida puerta a puerta comercial y domiciliaria que se está efectuando en ambos municipios. El objetivo de este estudio es valorar la posibilidad de implementar las mejoras que sean necesarias para garantizar un servicio de calidad, hecho que podría también comportar modificaciones en el contrato de este servicio.



De este modo, el Consorcio reitera el compromiso con los objetivos de la directiva europea y la legislación estatal y balear para la separación en origen de, como mínimo, el 50% del peso de los residuos objeto de recogida. Hasta ahora, las fechas de recogida del puerta a puerta en Maó y Es Castell superan con creces esta cifra, llegando al 80% de recogida separada en origen. Como Reserva de Biosfera, Menorca tiene la obligación de convertirse en un referente en la gestión de los residuos.



Contenciosos administrativos con la UTE Es Milà



El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca también ha querido informar sobre el estado actual de las relaciones con la UTE Es Milà (Prezero y Adalmo), encargada de la gestión del Área de Gestión de Residuos de Milà.



Actualmente, hay abiertos 3 contenciosos administrativos y uno más en marcha presentados por la UTE Es Milà al Consorcio de Residuos y Energía de Menorca por varias consideraciones en la ejecución del actual contrato de explotación de las instalaciones de Milà:



1. Contencioso relativo a la acumulación de residuos presentes en la instalación al inicio de la concesión. A día de hoy, los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recorrer la sentencia desfavorable que obliga a pagar al Consorcio un coste de 487.222,07 €, más intereses.



2. Contencioso relativo al sobrecoste de las obras de las naves 6 y 9 de Milà que sube un importe de 1.131.463,71 €.



3. Contencioso relativo a reclamaciones diversas como el sellado de Milà I, reparación de la celda 3 y balsa de lixiviados, entradas menores de residuos, reducción de la capacidad de las celdas de vertidos y otros, el que supone un importe total de 1.854.715 €.



4. Contencioso relativo a la menor entrada de residuos SANDACH desde el año 2019 hasta el mes de octubre de 2023, el que, según la UTE, subiría un importe de 1.081.580,78 €. Esta reclamación se pretende ampliar temporalmente hasta el final de la concesión (2040).