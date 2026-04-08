Tres emprendedoras lanzan en Palma la solución para vestir de marca en bodas: el alquiler de ropa

La temporada de eventos como bodas y comuniones trae consigo el mismo dilema cada año: qué ropa elegir. Para hacer frente a esta situación, tres jóvenes emprendedoras han lanzado The Archive, una plataforma en Palma de Mallorca que permite alquilar ropa de marca para ocasiones especiales. El proyecto nace como una alternativa para promover una moda más accesible y, al mismo tiempo, más sostenible, alargando la vida útil de las prendas.

De usuarias a emprendedoras

La idea surgió de una necesidad personal de las tres fundadoras, amigas que se encontraban en plena edad de asistir a bodas y celebraciones. Como explica Carmen Calonge, una de las creadoras, solían alquilar prendas en ciudades como Madrid o Barcelona y vieron la oportunidad de negocio. "Pensamos, ¿por qué no traerlo aquí a la isla? Y facilitar y servir de intermediarios para toda la gente de Palma y de Mallorca", señala Calonge.

Un armario de lujo a un clic

El proceso está diseñado para ser lo más sencillo posible. A través de la página web, se puede explorar el catálogo de prendas y complementos, elegir una fecha en el calendario para un alquiler de cuatro días y realizar el pago. La ropa llega un día antes del evento a un punto de recogida y, una vez pasada la ocasión, se devuelve en la misma caja y sin necesidad de lavarla. El objetivo, según Calonge, es "facilitar un momento que a mucha gente le supone un suplicio".

Además de la experiencia online, el proyecto cuenta con puntos de prueba físicos dos o tres veces al mes en un club de la plaza de Santa Eulalia de Palma. También participan en eventos como “La Invitada Perfecta” en Portopí para acercarse al público que prefiere probarse la ropa antes de alquilarla. De esta forma, una clienta puede reservar un vestido con meses de antelación para un evento futuro.

Hacia un consumo más responsable

Esa mentalidad de que alquilar no es tan fino, por decirlo de alguna manera, está cambiando muchísimo" Carmen Calonge The Archive

Desde The Archive defienden que la percepción sobre el alquiler de ropa ha evolucionado. "Indiscutiblemente, esa percepción está cambiando, esa mentalidad de que alquilar era algo... no tan fino, por decirlo de alguna manera, está cambiando muchísimo", afirma Calonge. A esto contribuye el público extranjero de Mallorca, con una cultura de alquiler más asentada, y una creciente conciencia sobre la sostenibilidad en la moda.

Una vez lo pruebes, verás lo fácil que es y cuánto dinero puedes ahorrarte" Carmen Calonge The Archive

La plataforma no solo ofrece vestidos, sino que busca proporcionar un “total look” que incluye bolsos, gargantillas o accesorios para el pelo. El catálogo se amplía semanalmente con novedades para adaptarse a la demanda del público balear. La experiencia positiva es clave para la fidelización, ya que, como concluye Calonge, "si la experiencia es satisfactoria, creo que sin duda repites".