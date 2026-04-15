Jaca se prepara para un Primer Viernes de Mayo histórico con más presupuesto y un plan de seguridad inédito

La ciudad de Jaca se prepara para vivir su festividad más emblemática, el Primer Viernes de Mayo, con importantes novedades. El concejal de la fiesta, Keko Cajal, y el presidente de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, Carlos García, han presentado un programa que combina tradición y nuevas propuestas, respaldado por un aumento presupuestario significativo y un plan de seguridad sin precedentes para garantizar el buen desarrollo de los actos.

Un presupuesto reforzado para una fiesta en crecimiento

Una de las noticias más destacadas es el incremento del presupuesto destinado a la fiesta, que pasa de 38.000 a 50.000 euros. Este aumento, según ha explicado el concejal Keko Cajal, "se puede aprovechar para mejorar la calidad de los eventos programados. El objetivo es que todos los jacetanos y jacetanas podamos disfrutar de este gran fin de semana, permitiendo una inversión que enriquece la celebración".

Este esfuerzo económico es fruto de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Jaca y la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, un trabajo conjunto que comienza en los meses de otoño. Cajal ha querido agradecer expresamente a Carlos García su continuidad al frente de la hermandad, reconociendo la importancia de su labor para el éxito de la fiesta que conmemora la victoria de hace 1266 años frente al moro invasor.

Novedades en el desfile y un plan de seguridad sin precedentes

La principal novedad de este año es la reorganización del desfile en la calle Mayor para mejorar la seguridad y la fluidez. Se creará un espacio acotado exclusivamente para los escuadristas entre dos barreras policiales, una a la altura de la parte inferior de la calle y otra más arriba. Esta medida busca que dentro de ese perímetro solo haya miembros de las escuadras.

Imagen de la presentación

Con esta nueva disposición se pretende solucionar los problemas de aglomeraciones que se generaban en años anteriores, especialmente en el momento de la llegada de las escuadras de labradores y artesanas. Se trata de una prueba que, según han coincidido los organizadores, mejorará sustancialmente la experiencia de participantes y público.

Además, el recorrido del desfile se modificará debido a las obras de la escuela de música, por lo que transitará por la calle Puerta Nueva. El segundo desfile, tras el canto del himno, se dirigirá a la Plaza Biscós por la avenida Jacetania principal para evitar las zonas de mayor concentración de gente, y se ha recalcado que la celebración termina oficialmente tras el homenaje a los difuntos en dicha plaza.

Como medida de seguridad adicional, todos los participantes, tanto niños como adultos, llevarán unas pulseras identificativas. Estas permitirán el acceso a las zonas restringidas en caso de que alguien necesite ausentarse y volver, y se ha pedido a las familias que anoten un teléfono de contacto en las pulseras de los más pequeños para facilitar su localización en caso de extravío.

Un programa de actos que combina tradición e innovación

Los actos comenzarán el miércoles 22 de abril con la inauguración de una exposición dedicada a los síndicos, una figura primordial de la fiesta. Como novedad, la muestra se instalará en el vestíbulo del Ayuntamiento para darle una mayor visibilidad. Durante estos días, miembros de la Hermandad también ofrecerán charlas didácticas en los colegios de la ciudad y realizarán un emotivo homenaje a los mayores en la residencia Vitalia.

Se ha subido el presupuesto de la fiesta de 38.000 a 50.000 euros" Keko Cajal Concejal Ayto de Jaca

El jueves 30 de abril, los actos comenzarán a las 11:30 horas en el monasterio viejo de San Juan de la Peña con un acto religioso y una ofrenda floral en memoria del Conde Aznar. Por la tarde, la Plaza Biscós acogerá la actuación del grupo de bailes medievales, que este año incorpora como novedad a un grupo de cantantes. El día culminará con el acto institucional de la Hermandad en el Palacio de Congresos, donde se entregarán las escarapelas y se homenajeará al grupo de bailes, con la actuación del grupo vocal Doña Sancha y Oroel de Jaca.

El viernes, día grande de la fiesta, comenzará a las 8:00 con la diana musical, seguida de la peregrinación a la ermita y la entrada triunfal del Conde Aznar a las 12:00. Por la tarde, a las 19:30, la Plaza Biscós será el escenario de un concierto tributo a La Oreja de Van Gogh para todos los públicos.

Durante el fin de semana, el mercado artesanal y de oficios perdidos continuará siendo uno de los grandes atractivos. El sábado habrá juegos tradicionales aragoneses, una chocolatada popular y, a las 19:30, la actuación del grupo Medicina Alternativa, con un repertorio de pop-rock de los 80, 90 y 2000.

Finalmente, se ha anunciado otra gran noticia: Aragón Televisión retransmitirá en directo el desfile, dando una mayor visibilidad a esta Fiesta de Interés Turístico Nacional. Como plan de contingencia, Cajal ha aclarado que, si la lluvia impidiera la celebración del desfile, "se adelanta el himno a la una en punto" en la puerta del Ayuntamiento.

programa completo

Miércoles 22 de abril

• 20,30 h. Inauguración de la exposición “Síndicos, figura primordial jacetana”. Salas del vestíbulo de la Casa Consistorial de Jaca, desde el 23 de abril al 3 de mayo. Jueves 30 de abril

• 11,30 h. Acto religioso en memoria del Conde Aznar Galíndez, ofrecido por el Cabildo Catedral, en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña y seguidamente ofrenda floral en memoria de esta histórica figura jacetana.

• 12,00 h. Recepción del Grupo de Bailes Medievales de la Hermandad Primer Viernes de Mayo.

• 12,00 h. Apertura del mercado artesanal y de oficios perdidos, sito en Plaza Ripa y Plaza San Pedro.

• 13,00 h. Salida de Gigantes y Cabezudos desde la Casa Consistorial, por la ciudad.

• 18,00 h. Actuación del Grupo de Bailes Medievales de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, junto con los Músicos de la Comparsa. Plaza Biscós.

• 20,30 h. Acto institucional de la Hermandad en el Auditorio del Palacio de Congresos que comenzará con:

La entrega de las escarapelas a los escuderos merecedores del honor.

Imposición de bandas a las escuadras de la Hermandad a María Elena Betés Palos, como Síndico 2025.

Homenaje al Grupo de Bailes Medievales de la Hermandad, en el 10º aniversario de su fundación.

A continuación, actuación del Grupo Vocal Doña Sancha y Oroel de Jaca.

Al finalizar el acto, reparto de torta y vino a los asistentes.

Viernes 1 de mayo

• 8,00 h. Diana Musical por la Asociación Banda Municipal de Música Santa Orosia.

• 10,00 h. Misa presidida por el Excmo. y Rvdmo. P. D. Pedro Aguado Cuesta, Obispo de la Diócesis de Jaca. En la Ermita de Nuestra Señora de la Victoria.

• 9,00 h. Llegada a la Casa Consistorial de todas las escuadras de la Hermandad. Desfile y peregrinación a la ermita.

A la misma hora, misa en la S.I. Catedral.

• 12,00 h. Entrada triunfal del CONDE D. AZNAR GALÍNDEZ y sus huestes victoriosas desde la Avda. Regimiento de Galicia. Salvas de Canto de la Salve y saludo de banderas en la Plaza Biscós. Acto interpretado por la Asociación Banda Municipal de Música Santa Orosia. Seguidamente Salvas en recuerdo de todos los fallecidos. Plaza Biscós.

• 17,00 h. Apertura del mercado artesanal y de oficios perdidos. Sito en Plaza San Pedro y Plaza Ripa.

• 19,30 h. Actuación del grupo La Reina del Pop. Tributo a La Oreja de Van Gogh. Plaza Biscós.

Sábado 2 de mayo

• 11,00 h. Apertura del mercado artesanal y de oficios perdidos. Sito en Plaza Ripa y Plaza San Pedro.

• 11,00 h. Juegos tradicionales aragoneses infantiles organizados por la Hdad. del Primer Viernes de Mayo. Plaza Biscós.

• 13,00 h. Salida de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la charanga. Desde la Casa Consistorial.

• 18,00 h. Chocolatada en la Plaza Biscós.

• 19,30 h. Actuación del Grupo Medicina Alternativa. Grupo de versiones a lo mejor del Pop, Rock e Indie Español e Inglés de los 80’s, 90’s, 00’s hasta la actualidad. Plaza Biscós.

Domingo 3 de mayo

• 11,00 h. Apertura del mercado artesanal y de oficios perdidos. Plaza Ripa y Plaza San Pedro.