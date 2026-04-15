'Mamma Mia!' en Valencia: teatro, fechas y una protagonista cautivada por el fenómeno ABBA

El exitoso musical Mamma Mia! llega al Teatro Olympia de Valencia, donde estará en cartel hasta el 28 de junio. Para conocer los detalles de esta renovada producción, la actriz protagonista, Verónica Ronda, que da vida a Donna, ha visitado el programa Mediodía COPE Más Valencia con Carles Villeta. La intérprete ha calificado este papel como "el gran bombón que me ha llegado en mi carrera", un personaje que le llegó de la forma más inesperada.

Y es que, curiosamente, su fichaje se produjo cuando estaba inmersa en un proyecto completamente distinto. "No venía del teatro musical, aunque mi carrera está muy vinculada a la música", ha explicado. En aquel momento se encontraba "protagonizando, estaba de secundaria en una función de Lope de Vega, con la Compañía Nacional del Teatro Clásico".

Un casting por WhatsApp

Aunque sí tenía un vínculo con la productora SOM Produce como directora vocal de espectáculos como Matilda o coach en Gris y Billy Elliott, nunca se había visto en un musical de estas características. La llamada le pilló por sorpresa, a solo 40 minutos de salir a escena en su obra de teatro. Según relata, el productor Juanjo Rivero se acordó de ella y le propusieron hacer una prueba.

El proceso fue de lo más atípico: "Me hicieron grabarles The Winner Takes It All en el piano que tenía en aquel entonces, y mandé ese audio por WhatsApp". La actriz ha reconocido lo insólito de la situación y la suerte que supuso para ella aquel momento, que cambió su rumbo profesional.

Mi carrera está muy vinculada a la música" Verónica Ronda Actriz Mamma Mía!

El exigente reto del musical

Con más de 1.200 funciones a sus espaldas entre Madrid y la gira actual, Ronda afirma que sigue manteniendo "los mismos nervios del primer día". Para la actriz, "dedicarse al teatro musical es es un reto tremendo", ya que requiere estar siempre al 100% en agilidad, canto, baile e interpretación. "El grado de exigencia es muy superior", ha asegurado.

Dedicarse al teatro musical es un reto tremendo" Verónica Ronda Actriz Mamma Mía!

Este nivel de demanda le obliga a seguir unas rutinas muy estrictas para cuidar el cuerpo y, sobre todo, la voz. "Por la mañana trato de hablar poquito, me he vuelto una seta", ha confesado. Su día a día incluye el uso de nebulizadores para hidratar las cuerdas vocales, el método Lax Vox, pilates y estiramientos para tener toda la musculatura a punto para la función.

El fenómeno fan de ABBA y 'Mamma Mia!'

Verónica Ronda también ha destacado lo que supone el fenómeno 'Mamma Mia!'. Por un lado, está el "fenómeno fan", con seguidores de todo el mundo que persiguen la función allá donde va. "En Madrid pasaba que salías del teatro y de repente había gente de Nueva York, de Australia, de Londres, griegos", ha contado.

Por otro lado, está la magia de la música de ABBA, que trasciende generaciones. Según la actriz, en el teatro se encuentran "con niños de 5, 6 añitos que tararean, gente de veintipocos que escuchan ABBA en las discotecas hoy en día, y gente de 90". Ella misma ha admitido que, aunque antes no era una gran seguidora del grupo, a raíz del espectáculo tiene su propia "playlist de ABBA en casa" porque le da "muy buen rollo".