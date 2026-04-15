Diego González, presidente de ADEMA: "Muchos jóvenes se van de Baleares porque no les queda más remedio"

El Parlament de les Illes Balears ha aprobado la creación de la Universitat de Mallorca, un proyecto que nace para ampliar la oferta formativa y frenar la fuga de talento. Según el presidente de ADEMA, Diego González, el problema es de gran magnitud: "Un 44% de los alumnos que realizan la prueba de acceso a la universidad se marchan fuera". Ha explicado que, aunque algunos lo hacen por elección, a otros "no les queda más remedio, porque la titulación no está".

Una oferta académica para sectores estratégicos

La nueva institución llega para cubrir una necesidad clara, implantando titulaciones que hasta ahora no existían en las islas. González ha destacado la incorporación de grados "estratégicos" como Ingeniería Biomédica, Biomedicina, Arquitectura, Ingeniería de Datos o Sociología, además de másteres innovadores y una apuesta por las Ciencias de la Salud y la tecnología.

Su propósito siempre ha sido implantar títulos que en Baleares no se podían estudiar" Diego González Presidente de ADEMA

El presidente de ADEMA ha recordado que esta labor responde a la misión que la entidad ha mantenido durante sus más de 30 años de historia. "Su propósito siempre ha sido implantar títulos que en Baleares no se podían estudiar, como lo hicimos ya en su día con Odontología, con Nutrición Humana o con Bellas Artes", ha señalado González, quien defiende la importancia de la vocación para el desarrollo profesional y social.

Aprendizaje práctico y enfocado al empleo

Uno de los ejes de la Universitat de Mallorca será su modelo académico, que se aleja de la teoría pura para centrarse en un aprendizaje por proyectos y de servicios. "Facilita la adquisición de competencias y tener claro para qué sirve lo que aprendes", ha afirmado González. Este enfoque, que ya aplican en ADEMA, incorpora tecnologías como la inteligencia artificial o la simulación 3D y garantiza, según su presidente, una "inserción altísima" en el mundo laboral.

Estudiantes de odontología en Adema

Sin embargo, la universidad no solo se enfocará en la docencia. González ha subrayado que el proyecto tiene tres pilares: "Es una universidad enfocada al empleo, a la investigación y a la transferencia de conocimiento". Ha puesto como ejemplo el desarrollo de "patentes que son aplicables al día a día de las personas y al desarrollo tecnológico y empresarial".

Campus distribuidos y un plan de becas

Para acercar los estudios superiores a toda la isla, el proyecto contará con una red de campus en diferentes puntos de Mallorca, con sedes en Inca y varias en Palma. "Lo que buscamos es acercarnos a la población, acercarnos a las empresas, y que Mallorca sea el campus", ha detallado el presidente de ADEMA.

Aquel que tiene capacidad y ganas, nosotros estaremos a su lado" Diego González

Finalmente, González ha querido lanzar un mensaje a las familias sobre la accesibilidad del proyecto, que contempla una inversión de hasta 6,8 millones de euros en becas en los próximos diez años. Ha asegurado que "aquel que tiene capacidad y ganas, nosotros estaremos a su lado y podrá estudiar". El objetivo es que los problemas económicos no sean un impedimento para los estudiantes con talento y expedientes brillantes.