La plataforma por Almaraz presiona al Gobierno por su continuidad: "El cierre sería un grave error estratégico"

Representantes del comité de empresa, trabajadores y miembros de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ se han concentrado a las puertas de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) para reclamar la continuidad de la instalación. La movilización exige una decisión que garantice el futuro industrial, energético y social de la comarca y se produce en un momento “especialmente simbólico”: la 31ª recarga de combustible de la Unidad 1, un proceso que ha supuesto la incorporación de 1.200 trabajadores adicionales y unas 70 empresas colaboradoras.

La espera llena de desasosiego a los trabajadores

Desde la plataforma han recordado que el futuro de la instalación depende de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la prolongación de su actividad más allá de 2027. En este sentido, el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, ha advertido de las “consecuencias catastróficas” de un eventual cierre y ha subrayado que exigen una “decisión rápida” del Gobierno, porque la espera “llena de desasosiego a miles de trabajadores que se ven sometidos a la incertidumbre”.

Concentración en la Central

Sánchez ha insistido en que el cese de la actividad sería un error en el contexto actual. “En Almaraz no podemos vivir pensando en que van a desmantelar la primera industria de Extremadura, nuestro modo de vida, cuando funciona perfectamente y cuando desde Europa le han pedido que no lo haga. El cierre sería un grave error estratégico y un desatino teniendo en cuenta las políticas energéticas que existen en nuestros países vecinos”, ha sentenciado.

El cierre sería un grave error estratégico y un desatino teniendo en cuenta las políticas energéticas que existen en nuestros países vecinos" Fernando Sánchez Sí a Almaraz, Sí al Futuro

Preparada para operar durante décadas

En la misma línea, la jefa de la Oficina Técnica de Operación y vocal de la Plataforma, Patricia Rubio, ha destacado que la central está preparada para operar muchos más años. “En recargas como esta se va modernizando y actualizando la central, por lo que está preparada para operar muchos más años como ya lo hace su gemela, la central de North Anna que tiene autorización para funcionar 80 años, hasta 2063”, ha explicado Rubio, quien también es miembro del colectivo ‘Mujeres por Almaraz’.

Para Patricia Rubio, “el desmantelamiento de la central sería absurdo, sobre todo tras el último apagón y con la volatilidad de los precios del gas provocada por las guerras de Ucrania e Irán”. Además, ha recordado que el parque nuclear español aporta el 20% de la generación de electricidad y resulta “esencial para la seguridad de suministro del sistema eléctrico español porque aportan energía síncrona, estable y constante 24/7”.

El desmantelamiento de la central sería absurdo, sobre todo tras el último apagón y con la volatilidad de los precios del gas provocada por las guerras de Ucrania e Irán" Patricia Rubio Sí a Almaraz, Sí al Futuro

Un referente mundial que vertebra la comarca

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Borja Romero, ha querido poner en valor el “excepcional trabajo” de los más de 2.100 profesionales que participan en las más de 10.000 órdenes de trabajo de la recarga. “Queremos que siga habiendo recargas en esta Central de Almaraz y que ahora nosotros y más adelante nuestros hijos tengan la oportunidad de seguir formando parte de ellas”, ha asegurado, defendiendo que no hay “motivos ni razones para cerrar una central que es un ejemplo internacional de trabajo bien hecho”.

La plataforma ha recalcado que la central genera alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos en su entorno, constituyendo uno de los principales polos de actividad económica de la región. Se considera un “elemento clave” para la cohesión territorial de Extremadura y el desarrollo de toda la comarca del Campo Arañuelo.

La defensa de la central también ha llegado al Parlamento Europeo, donde el eurodiputado de VOX, Juan Carlos Girauta, ha defendido su mantenimiento advirtiendo de que el cierre supondría “un doble maltrato a Extremadura”. Girauta ha aludido a un informe preliminar de Bruselas que alerta de que la clausura pondría en riesgo la estabilidad de la red eléctrica, y ha denunciado que España avanza en dirección contraria a otros países que están prolongando la vida de sus reactores.

La protesta de este miércoles se enmarca en una serie de acciones impulsadas por trabajadores y sociedad civil para trasladar a las instituciones la importancia de adoptar una decisión que asegure el futuro de la central. El objetivo final es garantizar, con su continuidad, el desarrollo económico y social de toda la zona.