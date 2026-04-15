Isabel, migrante peruana: “Quiero trabajar, cotizar y pagar impuestos aquí. Eso me llena de emoción”

Cientos de personas han acudido, como cada día, a los diferentes consulados situados en Euskadi. Lo han hecho, en algunos casos, para acometer trámites diarios, cotidianos, pero muchos de ellos para comenzar los trámites del proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno central.

El proceso comenzará este jueves, 16 de abril, de forma telemática, y el lunes de la próxima semana de manera presencial, también en oficinas de la Seguridad Social y de Correos. Los requisitos son acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, y no tener antecedentes penales.

derecho a una oportunidad

En COPE nos hemos acercado a las puertas de tres de los principales consulados situados en Bilbao, los de Marruecos, Colombia y Perú. La sensación era de satisfacción por una medida que los migrantes entienden necesaria. Isabel Gaztelumendi, por ejemplo, nos decía que había acudido al consulado de Perú para informarse de cómo llevar a cabo el proceso, y que estaba soñando ya con poder cotizar en nuestro país.

“Creo que somos buenas personas y tenemos derecho a una oportunidad”, ha señalado, insistiendo en que muchas familias migrantes buscan estabilidad y la posibilidad de desarrollar una vida digna en el país de acogida.

La mujer, que lleva algo más de cuatro años en España, vive junto a sus dos hijos. Su hija, de 27 años, llegó antes al país y es periodista, mientras que su hijo, recientemente mayor de edad, está vinculado al ámbito deportivo. Ambos representan, a su juicio, el esfuerzo de integración de una familia que aspira a salir adelante mediante el trabajo.

Isabel ha recalcado su deseo de contribuir económicamente: “Quiero trabajar, cotizar y pagar aquí mis impuestos. Eso me llena de emoción”. Asimismo, ha pedido que se valore el potencial de quienes llegan al país: “No venimos a quitar nada a nadie, sino a aportar. Si nos dan la residencia, responderemos con más ganas, trabajando y contribuyendo”.

La mujer también ha destacado sus raíces familiares, señalando que parte de su ascendencia es "vasca".

ilusión

Ilusión también por esta medida entre aquellos que ya están en situación regular en nuestro país desde hace años, y entre quienes aún no llevan el tiempo necesario para poder beneficiarse de esta medida. "Es algo muy bueno, sí, efectivo y eficiente", nos ha comentado un hombre que había acudido a por un documento al consulado de Perú, y que lleva varios años en nuestro país trabajando "en la construcción".

Janina, que apenas lleva unos días residiendo en Euskadi y no va a poder acceder a este proceso, lo ha calificado como una "gran oportunidad para los latinos. "Yo todavía soy una recién llegada, pero estoy muy feliz por los demás, por mis compatriotas, y por mis familiares de bien que tengo aquí en España", ha añadido.

En el consulado de Marruecos, decenas de personas esperaban en la cola para un proceso que calificaban de positivo, tanto para ellos como para el país. "Ojalá que salga todo bien, creo que cambiará el país y lo mejorará", ha apuntado una de ellas.

diócesis de bilbao y cáritas bizkaia

La Diócesis de Bilbao y Caritas Bizkaia han valorado la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida de "responsabilidad política, ética y social".

En un comunicado conjunto, han destacado que se trata de "un paso decisivo para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida social, económica y comunitaria".

En esa línea, han asegurado que la regularización supone "una oportunidad real para romper situaciones de exclusión estructural y construir una convivencia más cohesionada".

Ante un proceso "complejo" desde el punto de vista técnico y administrativo, ambas entidades han subrayado la importancia de que la Administración "garantice los recursos necesarios para que esta medida llegue efectivamente a todas las personas potencialmente beneficiarias, especialmente aquellas que llevan años sin poder regularizar su situación por las vías ordinarias".

borrador de guía

Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha censurado que, en la regularización de migrantes, no se hayan tenido en cuenta las propuestas del Gobierno Vasco sobre "inserción con el tema de la lengua", en referencia al conocimiento del euskera, "ni procesos formativos". Además, ha anunciado que se enviará ya un "borrador de guía" sobre el proceso regulatorio a las asociaciones "que tienen que ver" con esta cuestión, y aconseja dirigirse a los estamentos oficiales, para evitar "engaños", como el pago de dinero.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, Melgosa ha señalado que, aunque no es la regularización que el Ejecutivo vasco desearía, ha insistido en que colaborarán con el Gobierno estatal, competente en la materia.