Santiago Cambero destapa la 'felicracia': "La felicidad se ha convertido en un deber moral"

Nos han vendido la felicidad "como un producto de supermercado". Así de contundente se ha mostrado el sociólogo y profesor universitario Santiago Cambero durante una entrevista en COPE Badajoz con José Luis Lorido. Este observador de la realidad, como él mismo se define, presenta su nuevo ensayo de crítica social: ‘Felicracia. El imperio de la felicidad en Occidente’, una obra que destapa el "gobierno invisible que nos dice cómo tenemos que sentirnos". Una felicidad, según Cambero, "impuesta e impostora" que nos aleja de un bienestar genuino.

¿Quién manda en la ‘felicracia’?

Según explica el autor, vivimos como "sujetos pasivos" en una especie de "placenta" protegidos por estructuras de poder oligárquico que "nos dominan y nos controlan socialmente". Estas élites, principalmente económicas, políticas y mediáticas, determinan desde lo que comemos o cómo vestimos hasta la imagen que proyectamos a los demás. "Nos dicen que tenemos que comer, cómo tenemos que vestir, cómo disfrutar de nuestro ocio, incluso cuál tiene que ser la imagen que socialmente proyectamos hacia los demás. Y todo eso es un engaño, es una trampa", afirma Cambero.

Santiago Cambero

Este sistema promueve una felicidad "muy consumista, muy hedonista, muy individualista" que funciona como un efecto placebo. Aparentemente nos sentimos felices, pero en el fondo, según el sociólogo, "no somos felices". El resultado es una sociedad que vive en lo superfluo y la inmediatez, un caldo de cultivo para la actual crisis de la salud mental que afecta a todas las edades, con cuadros de "ansiedad, el estrés, la depresión", que son consecuencia directa de este modelo de control social.

La felicracia no educa, sino adoctrina, en dogmas del éxito" Santiago Cambero

El sistema no tolera la debilidad. En este contexto, el autor denuncia que "no hay espacio ni tiempo para mostrar debilidades en un marco cultural de fortalezas". La ‘felicracia’, por tanto, "no educa, sino adoctrina, en dogmas del éxito". Se silencia la crítica y la desobediencia, y se nos hace creer que "somos libres porque somos felices, pero en el fondo, nuestra felicidad es vigilada, optimizada, medida y vendida", una idea que no nace del pensamiento propio, sino de un colectivo que retroalimentamos compulsivamente a través de las pantallas.

Las consecuencias de un mandato

¿Y qué ocurre con quien se niega a cumplir el mandato de ser feliz? Según el sociólogo, se convierte en una figura incómoda para el sistema. "Una persona que no forma parte del sistema felicrático es un outsider, una persona que no es querida, porque no cumple esa obligación de sentirse feliz", explica. Estas personas son apartadas por un orden cultural que no tolera el fracaso ni la vulnerabilidad.

Una persona que no forma parte del sistema felicrático es un outsider, una persona que no es querida" Santiago Cambero

Cuando la infelicidad no puede ocultarse, el sistema la narcotiza. Cambero señala directamente al abuso de los psicofármacos como un "consuelo prefabricado". En este sentido, denuncia que España es uno de los países donde más sedantes se consumen, y añade que esto ocurre "porque no somos una sociedad sana ni somos sujetos libres y sanos". Se paga "un precio muy alto para aparentemente sentirnos felices", aceptando la mentira de la sociedad ‘felicrática’.

La ‘rebeldía inteligente’ como antídoto

Frente a este panorama, Santiago Cambero no propone un libro de autoayuda, sino una llamada a la "toma de conciencia individual y social". En su obra, reivindica la importancia de la salud social, un concepto a menudo olvidado que pasa por "recuperar el sentimiento de pertenencia a la comunidad" y participar en "redes sociales, pero de verdad, no de las redes sociales en Internet, que nos alejan más que nos acercan". Esta actitud la conecta con su anterior ensayo, ‘Rebeldía (inteligente) contra la panicofilia’.

Cartel de la presentación del libro

Para ello, el autor considera fundamental atreverse a realizar una "cierta desintoxicación digital" y dejar de "alimentar a los tecnoligarcas". Además, se muestra a favor de prácticas como el yoga, el reiki o el chi kung, disciplinas que, según su experiencia personal, "nos hace tomar conciencia de sí mismo" y ayudan a desarrollar una faceta espiritual perdida en Occidente para encontrar una felicidad más genuina y originaria.

El libro ‘Felicracia. El imperio de la felicidad en Occidente’ se presentará el próximo miércoles 22 de mayo en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. Tras su puesta de largo en la capital pacense, el autor iniciará el ‘Felicracia Tour’, que le llevará a presentar su obra en otras localidades de Extremadura y del resto de España.