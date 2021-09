El RCD Mallorca regresa al Santiago Bernabéu ocho años después

Una visita de las que ilusiona a cualquier futbolista. Y más después de tanto tiempo. Hace mucho que un jugador no visita el Santiago Bernabéu con la camiseta del RCD Mallorca, tanto como ocho años. El periplo en segunda y un año en Segunda B han impedido a los bermellones estar en la zona noble del fútbol español, la primera división. Su regreso fugaz de hace dos temporadas tampoco propició la visita al coliseo blanco debido a la reforma del estadio en plena crisis del coronavirus.

Aquella visita no fue sino un intento de cumplir y no hacer el ridículo ante la gran diferencia de potencial, algo que siempre es normal ante un grande, pero agravada por un Mallorca en caída libre. No fueron días fáciles, en plena depresión colectiva por la dureza de lo que se estaba viviendo, después de reanudarse la competición, aquel Mallorca hizo lo que pudo en el Alfredo Di Estéfano.

De aquel Mallorca titular hay muchos jugadores, tanto los que han continuado como el propio Take Kubo, ya entonces cedido en el Mallorca y que esta temporada ha regresado y podrá jugar si así lo quiere Luis García, ya que no hay penalización por jugar ante los blancos. Jugaron aquel día Reina, Valjent, Raíllo,Sedlar; Pozo, Dani,Baba, Febas, Lago; Kubo y Budimir. Es decir, nueve de los once continúan hoy en la plantilla del RCD Mallorca. Participaron también Gámez, Salva, Salibur, Cucho y Luka Romero. Sí, fue el día del debut de Luka Romero, un día histórico porque es el debutante más joven de la historia con poco más de 15 años, pero hoy Luka ya no está en el Mallorca, y es difícil no ver un vínculo entre un debut precoz y una salida precoz del Mallorca.

Del once madridista de ese día también entre semana quedan muchos jugadores también: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Modric; Bale, Hazard, Vinicius; Benzema. Después entre otros entraría el mallorquín Marco Asensio. Este miércoles puede ser la segunda ocasión en la que el mallorquín se enfrente a su ex equipo, precisamente en la temporada más difícil para el atacante, que ha perdido protagonismo en el equipo.

Las dos últimas visitas a los blancos han sido en temporadas de descenso a Segunda, porque de la última visita al Santiago Bernabéu han pasado ya ocho años, y también aquella temporada acabó con descenso. Fue en la temporada 2012-13, aquel Mallorca perdió por 5-2 el 16 de Marzo de 2013, era un Mallorca que ya iba también en caída libre tras un prometedor arranque con Caparrós. Los goles bermellones los marcaron Nsue y Alfaro, con Gregorio Manzano en el banquillo, un Manzano que había regresado por segunda vez al Mallorca y que cumplía su tercera etapa, la más difícil e insatisfactoria porque no evitó el descenso de un Mallorca muy tocado.

Más grato para el mallorquinismo y para Gregorio Manzano también resulta la última victoria del RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu. Fue en la temporada 2008-09 con un equipazo en las filas bermellonas y una victoria clara por 1-3. Aquel día era el 24 de Mayo de 2009 en la penúltima jornada de liga. Marcaban Arango, Cléber Santana y Keita, mientras por parte madridista lo hacía Higuaín.

El Mallorca formaba con Moyà, Josemi, Navarro, Ramis, Ayoze; Cléber, Mario Suárez; Varela, Jurado, Arango; Aduriz. Después jugarían también Keita, Chory Castro y Webo. Aquella victoria es hoy recordada no sólo por el gran equipo que tenía el RCD Mallorca sino por uno de los goles más espectaculares que ha marcado un jugador del RCD Mallorca y encima a todo un Real Madrid. Cléber Santana arranca en medio campo y va deshaciéndose de rivales hasta el último regate llegando a la frontal en la que emplea las dos piernas para acabar acomodándose el balón en la derecha para elevar por encima del portero un balón diagonal por encima de Iker Castillas. Aquel Real Madrid dirigido por Juande Ramos tenía emblemas como Iker, Ramos o Raúl. Queda tan solo Marcelo de aquel equipo.