Jordi Roger no sigue como entrenador del At.Baleares

Jordi Roger no sigue como entrenador del Atlético Baleares. El técnico y el presidente Ingo Volckmann han decidido que es mejor dar paso a otro técnico tras el tercer empate a cero consecutivo, ayer ante la SD Logroñés, y la bronca de la afición balearica que pidió insistentemente su dimisión en los últimos minutos de partido. Será el segundo David García Sierra quien dirija al equipo este domingo en Lezama.

Roger se mostraba tocado por la situación, "triste" reconocía, y aceptaba los gritos pidiendo su cese: "lo entiendo perfectamente, el equipo no gana y estamos abajo, yo en la grada estaría seguramente como ellos". Jordi Roger admitía que iba a hablar en frío con el presidente Ingo Volckmann y con el director deportivo, Patrick Messow, para analizar la situación. El pasado miércoles en Deportes Cope Baleares el director deportivo Patrick Messow confiaba en que Roger pudiera reconducir la temporada y que la confianza se mantenía en el técnico,pero también daba a entender que si las cosas no cambiaban podía peligrar. Ha sido el propio Roger quien ha dado el paso.

"Si la solución es otro entrenador y el equipo empieza a ganar yo seré el más feliz del mundo. Yo quiero que vaya bien y suba el Atlético Baleares", decía Roger, aunque reconocía que la pasada temporada cambiar de entrenador no sirivió para mejorar y la llegada de Eloy Jiménez por Xavi Calm no fue positiva. Curiosamente, Xavi Calm regresaba ayer al Estadio Balear tras acabar la temporada en Suecia, el técnico pudo saludar a algunos de sus ex jugadores.

Ahora sin tiempo para preparar el duelo ante el At.Bilbao B de este domingo, será posiblemente el segundo entrenador David Ruiz quien dirija al equipo. El club busca entrenador. Una vez más, un año más, no hay estabilidad ni continuidad en el Atlético Baleares pero a diferencia de otros años, esta vez el equipo está en descenso y urge reconducir la temporada.

El Atlético Baleares está en descenso con 17 puntos, ha ganado tan solo tres partidos además de ocho empates y cuatro derrotas. En los dos últimos partidos en el Estadio Balear ha exhibido una gran impotencia, especialmente ayer ante la SD Logroñes, apenas se generaron ocasiones y el equipo se mostró muy dubitativo.