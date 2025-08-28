Los increíbles hermanos Moreno, Joan Toni y Mari Àngels, en la élite del piragüismo

El piragüismo es un deporte laureado en Baleares, deportistas como Sete Benavides, Marcus Cooper o Joan Toni Moreno han dado gloria al deporte español y mantienen a Mallorca como un lugar referente también en este deporte.

En este panorama ha irrumpido con fuerza también Mari Àngels Moreno, reciente triple oro europeo y ahora bronce mundialista en el C2 500 junto a Viktoriia Yarchevska. Mari Àngels es la hermana pequeña de Joan Toni, dos hermanos de élite del piragüismo.

Reconoce Mari Àngels en COPE que su hermano ha sido un motor para ella, mientras Joan Toni habla con orgullo absoluto de los pasos que está dando su hermana: "me está dejando en la sombra" reconoce con humor el hermano mayor.

El sabor en la familia Moreno ha sido agridulce en el Mundial por el quinto puesto de Joan Toni junto a Diego Domínguez, la pareja de bronce de los Juegos Olímpicos. Esta vez fueron quintos a 68 centésimas del podio, mientras Mari Àngels lograba el bronce.

Ambos se definen mutuamente en DEPORTES COPE BALEARES. Joan Toni habla con mucho orgullo de su hermana: "orgullo se queda corto de ver cómo mi hermana pequeña va siguiendo mis pasos, superándome, dejándome en la sombra y rompiendo barreras y techos. No tengo palabras para expresar el orgullo hacia lo que está haciendo y lo que conseguirá".

Mari Àngels Moreno responde que "para dejarle en la sombra me queda mucho aún, ver lo que ha conseguido me ayuda a mí a ver que los sueños se pueden cumplir. Cuando hay ese momento de transición entre dedicarte sólo a estudios él me motivó a seguir con el piragüismo y a luchar, que si seguía entrenando bien era posible llevar las dos cosas. Es un pilar muy importante y un referente para mí. Que hable así para mí y tenerle cerca me ayuda a seguir".

A su hermano lo define como "el piragüista con más potencia, tiene muchísima fuerza y un arranque brutal. Es muy constante, su manera de trabajar es muy inspiradora".

Joan Toni define a su hermana como piragüista como alguien "emergente. Siempre ha estado ahí, todavía no destaca mucho por capacidad individual pero donde la pongas ese barco corre. Para barcos de equipo es increíble. Si quieres que un barco saque medalla monta a Mari Àngels".

Aprendizaje.-

El hermano mayor se vino con una pequeña decepción al no poder subir al podio junto a Diego Domínguez, la pareja medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de París.

"Un poco triste porque sabía que veníamos bien preparados y podíamos hacerlo muy bien. Ese día justamente no tuvimos el día, no nos encontramos bien, el deporte es así, te puede dar lo mejor y también es cruel y dejarte con sensación amarga. Las condiciones no nos favorecieron, veníamos del calor y ese día teníamos frío y lluvia, tuvimos esa mala sensación de mal cuerpo y los rivales están todos en un nivel muy parejo. No teníamos ninguna superioridad".

Reconoce que "la gente está acostumbrada a que consigas algo y no siempre es así. Es un quinto puesto, no es que no nos hayamos metido en la final, las expectativas son muy altas. Este quinto puesto nos viene bien para no dormirse, el ciclo olímpico va a empezar el año que viene, nos va a servir para coger el próximo año con hambre de victoria".

Finalmente, como gran mallorquinista, Joan Toni Moreno reconoce que al equipo "le está costando pero tengo fe en que el equipo esté rodado y estemos orgullosos del equipo, que pinta bien".