Doble bronce de Granieri y otro de Mari Àngels Moreno en el Mundial de piragüismo

Nuevo éxito del piragüismo español en el Mundial, que se ha disputado en Milán, y de nuevo con gran protagonismo balear. Dos palistas, Álex Granieri del Real Club Náutico de Palma, y Mari Àngels Moreno, del Club Nàutic Port de Pollença, lograban colgarse medalla al cuello, en el caso de Granieri dos bronces por uno de Moreno.

No ha podido ser en esta ocasión para el medallista olímpico Joan Toni Moreno, hermano de Mari Àngels, quien junto a Diego Domínguez eran claros candidatos tras el éxito de los Juegos de París y habiendo ganado también en la Copa del Mundo. Finalizaban quintos a 68 centésimas de la medalla.

Granieri ha explotado en este Mundial con su doble bronce, ya avisaba en el europeo al conseguir la plata en el K1 500. El primer bronce en el Mundial de MIlán lo lograba en el K4 500, una prueba gloriosa para el deporte español, esta vez sin Craviotto ni el mallorquín Cooper, pero por dos habituales como Arévalo y Germade. Estaba formado por Adrián del Río, Álex Graneri, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.

En el K1, Granieri marcaba un tiempo de 1:39:05, sólo superado por el checo Dostal y el húngaro Varga. Este doble éxito convierte a Granieri en uno de los piragüistas de referencia en este ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028. Se formó desde los 10 años en el RCNP.

Por su parte Mari Àngels Moreno lograba el bronce junto a su compañera Viktoriia Yarchevska en el C2 500. La mallorquina ya avisaba en el último europeo en el que fue la reina, con tres medallas, en el C2 200, el C4 500 mixto y esta misma prueba olímpica del C2 500.