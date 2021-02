Entrevista con Daniela García, subcampeona de España de 800 metros

Daniela García está en una nube, la joven atleta del Playas de Castellón admite estar "sorprendida" por el revuelo mediático que se ha montado a su alrededor tras proclamarse Campeona de España sub23 de los 800 metros y quedar subcampeona de España de la prueba en el Campeonato de España Absoluto disputado este pasado fin de semana en Madrid. La mallorquina, además ha logrado sacar billete para poder estar en el Europeo del próximo cinco de marzo tras un brillante inicio de año.

"No me imaginaba este inicio. Hace un año vi el campeonato desde casa y no me esperaba que fuera, digamos, así de fácil", reconoce García que admite que la preparación para este inicio de temporada ha sido difícil. "Nosotros tenemos la suerte, los que estamos en el CAR en madrid, de poder entrar a las instalaciones pero gran parte de mi grupo de entrenamiento no ha podido entrar. En pretemporada hemos tenido que ir a entrenar varias veces a parques de alrededor y yo he estado dos veces confinada por contacto directo y a eso le hemos añadido la nevada que nos tuvo sin correr una semana, ha sido un año bastante diferente", confiesa.

Sobre la carrera en la que logró el subcampeonato apunta: "Viendo la carrera grabada me siento orgullosa porque veo que me muevo bien y me parece que ese es un punto muy positivo para mi de cara a ser una gran ochocientista2, afirma Daniela García que tuvo un problema serio de salud en 2015 pero deja claro que el deporte, en este caso el atletismo, fue la tabla a la que se aferró para poder recuperarse y, a la vista del resultado cosechado en este 2021 su decisión no pudo ser más adecuada