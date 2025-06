Vega: IA pensada en Vigo para luchar contra la violencia machista

Seis mujeres han sido asesinadas en lo que va de junio en España a manos de sus parejas o ex parejas. Seis víctimas mortales de una violencia machista a la que parece imposible poner freno. Pero quienes se niegan a aceptar esta realidad perseveran para encontrar cómo reducir estas cifras escalofriantes de violencia machista. Y una de esas iniciativas está a punto de ser una realidad en Vigo.

Se llama Vega, y es una solución tecnológica que se puede instalar en dispositivos móviles sin dejar rastro. Funciona con Inteligencia Artificial e interpreta las conversaciones y su contexto, como explica uno de sus ideólogos, el agente de la Policía Nacional Rubén Gardón.

"No es lo mismo que te insulte realizando una afirmación insultando: 'eres una zorra', que decir, 'he visto una zorra pasear en el campo'. Entonces, interpreta las situaciones del entorno", ha explicado Rubén Gardón en COPE.

AVISAR A LA POLICÍA

Una vez detecta que algo está pasando, el dispositivo se pone en contacto con la Policía, le advierte de la situación de riesgo y le proporciona por GPS la ubicación. "Lo importante de esta solución es que la víctima no tiene que operar nada, no tiene que pulsar ningún botón, no tiene que decir ninguna palabra clave, que en ocasiones no puede decirlas o porque en situaciones de estrés no puede hacer uso del teléfono móvil o del dispositivo", explica Gardón.

Sin el concurso de terceras personas que adviertan de lo que está pasando, la Policía puede actuar, acortando así los tiempos de respuesta. Pero además esta herramienta hace algo más. Y es muy interesante. El dispositivo graba. "Uno delos errores que hemos observado en este tipo de actuaciones es que la mujer no denuncia estos procesos de violencia sexual o violencia contra las mujeres por el temor a no ser creída. Hay un porcentaje muy elevado de mujeres que no denuncian. Entonces, queríamos conservar la parte importante de la conversación para facilitar el proceso de prueba" en caso de litigio, señala este agente policial.

Vega es aún un proyecto piloto. Además de Rubén, en la iniciativa participan otro agente de policía, cuatro emprendedores y dos inversores. La respuesta de las administraciones públicas está siendo entusiasta, pero el proyecto necesita todavía financiación para pulir aspectos que hagan de Vega una herramienta verdaderamente eficaz en la lucha contra la violencia de género.