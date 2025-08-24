Así fue la conversación entre Hernández Hernández y Figueroa Vázquez en la jugada de las manos de Balde

El Fútbol Club Barcelona consiguió una sufrida victoria ante el Levante por 2-3 después de ir perdiendo 2-0. Un gol de Elgezabal en propia puerta en el descuento acabó por dar los tres puntos a los de Hansi Flick.

El Levante se puso 2-0 antes del descanso, el segundo llegó desde el punto de penalti. El colegiado Hernández Hernández, tras revisar la jugada en el monitor VAR, acabó por señalar la pena máxima por manos de Balde después del lanzamiento de Morales. El propio Morales acabó marcando el penalti.

CONVERSACIÓN VAR

Una vez acabado el encuentro, la Real Federación Española de Fútbol difundió la conversación entre Hernández Hernández y Figueroa Vázquez que estaba al frente del VAR.

"Alejandro, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti por manos. Cuando estés en la pantalla, me avisas, por favor", le indicó Figueroa a su compañero.

EFE Morales, marcando el penalti durante el Levante-Barcelona

Un árbitro canario que una vez vista la jugada en el monitor, apuntó lo siguiente: "Vale, está bastante separada, sí correcto, en el lanzamiento a puerta. Pónmela "a cámara superlenta" por favor. Quiero verla. Despacito, saca el brazo. Perfecto. Número 3. Penalti. sin tarjeta. solo penalti".

la opinión en el barça

En la rueda de prensa posterior al partido, el colegiado alemán Hansi Flick valoró de la siguiente manera el penalti de Balde: "No sé si las manos están claras o no, pero el árbitro decide y hay que aceptarlo".

Imagen VAR de la mano de Balde que terminó con penalti a favor del Levante

Por otro lado, el centrocampista canario Pedri añadía que "hace poco nos dieron una charla en la ciudad deportiva de las manos y esta para mí no lo era, pero lo que piten será, pero la verdad es que no lo entiendo y deberían de explicarlo mejor para que nos quede claro"

Y además, recordó que para él ''la del año pasado de Tchouameni era mano clara. Esta, para mí, no lo era''