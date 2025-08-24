COPE
Manolo Oliveros señala lo que le ha faltado al Barcelona en su partido contra el Levante: "Ha sido extraño"

El narrador del partido analizó la remontada en la segunda parte del Barcelona, que empezó gracias a un golazo de Pedri. 

Manolo Oliveros y Lamine Yamal

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el

2 min lectura

El campeón de Primera y el campeón de Segunda se cruzaron este sábado en la capital del Turia con pocos cambios, pero significativos, en su segundo once de la temporada. El Levante, con tan solo uno: la entrada del comandante José Luis Morales. El Barcelona, con dos: Marc Casadó y Marcus Rashford.

Pedri hace su celebración particular

EFE

El Barcelona le costó y sudó para remontar a un complicado Levante que logró adelantarse en la primera parte con los goles de Iván Romero y José Luis Morales, este de penalti. Al rescate salieron pero Pedri González y Ferran Torres que empataron el partido en el inicio de la segunda parte. Ya fue en el minuto 91 cuando Unai Elgezabal marcó en propia meta al intentar rechazar un centro peligroso de Lamine Yamal.

el análisis de oliveros

A pesar de la derrota al Barcelona "le cuesta" como explicó Manolo Oliveros, narrador del encuentro, en su análisis después del partido. "Ha sido fundamental el golazo de Pedri, destacado como uno de los mejores del partido", continuó diciendo. Un partido dl que ha faltado "ganas de que llegue el tecero. Decían 'ya llegará, ya llegará'", afirmó.

Lamine Yamal celebra el gol en propia del Levante

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

De hecho, aseguró que "la remontada ha sido extraña". La victoria llegó gracias "a un centro de Yamal que ha buscado el gol, que ha buscado las asistencias, que ha sido de lo mejor y el tenido el fruto y la fortuna de que Elgerzabal marcara en propia puerta al final en el tiempo de descuento".

"Son seis puntos los que tiene el Barça, pero debe de poner muchísimo más de lo que pone en este estos dos primeros partidos", terminó diciendo Manolo Oliveros.

