Según pedro martín
El detalle en el arranque liguero del Atlético de Madrid que no se veía desde tiempos de Gregorio Manzano
El Atlético de Madrid no ha conseguido ganar en sus dos primeros partidos de LaLiga y ya está a cinco puntos del Barcelona. Ante el Elche fue despedido con una pitada por su afición.
Publicado el
El Atlético de Madrid no carbura. Los rojiblancos hicieron este verano una inversión impresionante para acercarse al Real Madrid y al Barcelona, pero en este inicio liguero parecen más lejos aún que la pasada campaña cuando acabaron a 12 puntos de los azulgranas y a 8 de los merengues. Se han invertido 175 millones de euros este verano y 188 kilos el anterior, pero las cosas aún no funcionan.
los fichajes del atlético de madrid
En la 2024/2025 llegaron Julián Álvarez (75), Gallagher (42), Le Normand (34'5) y Sorloth (32). Este mercado se ha elevado la apuesta y el equipo se ha reforzado con Baena (42), Hancko (26), Johnny Cardoso (24), Raspadori (22), Almada (21), Ruggeri (17), Pubill (16) y Musso (3). La inversión total en fichajes en apenas dos veranos ha sido de 184 millones de euros: 77 el pasado y 107 en este.
Los problemas del Atlético de madrid
Con esta inversión y la gran plantilla formada eran muchos los que apostaban por los rojiblancos esta temporada. Sin embargo, su arranque liguero ha sido malísimo. Suman 1 punto de 6 y este sábado no pudieron con el Elche, un recién ascendido, en un Metropolitano que acabó despidiendo a su equipo con una sonora pitada. Lo peor son las sensaciones un equipo lento, falto de ritmo y al que le falta imaginación. Hay jugadores muy lejos de su nivel y otros que necesitan adaptarse y eso se está notando sobre el césped.
El dato de pedro martín
Los de Simeone ya están a cinco puntos del Barcelona con solo dos partidos disputados. En la primera jornada perdieron 2-1 en Cornella pese a adelantarse con un golazo de falta de Julián Álvarez. En la segunda empataron en casa 1-1 con el Elche, que había perdido en sus 18 últimas visitas a los colchoneros y no les rascaba un punto a domicilio desde 1968. El Atlético era un equipo sólido al que si se ponía por delante era casi imposible rascarle un punto. Ahora no es así. Y de hecho, desde la 2011-2012 no empezaba tan mal una Liga.
Fue con Gregorio Manzano en el banquillo y el equipo empató en la primera jornada con Osasuna en el Calderón (0-0) y perdió en la segunda en su visita a Mestalla (1-0). En enero el jienense fue cesado y comenzó la etapa de Simeone. Hasta la fecha el peor arranque del Cholo había sido en la 2016/2017 cuando el Atlético empezó con dos empates: 1-1 con el Alavés y 0-0 con el Leganés.