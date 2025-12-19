El alcalde de Barbadás pasa hoy al grupo de no adscritos en la Diputación y explora otras vías tras la dimisión de cinco ediles en su gobierno municipal
Ante la inestabilidad del gobierno de Barbadás, el BNG anuncia que apoyará una moción de censura solo si la encabeza una de las concejalas socialistas y nunca con PP o con DO
Ourense - Publicado el
1 min lectura0:14 min escucha
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, pasó hoy al grupo de los no adscritos en el pleno de la Diputación de Ourense. El secretario de la Diputación, Juan Marquina, comenzó la sesión plenaria leyendo el escrito por el que el regidor de Barbadás renunciaba a continuar como diputado por el PSOE. De esta manera, rechaza la petición de la dirección socialista de abandonar sus actas en el Concello y Diputación.
Tras abandonar las cinco ediles socialistas el grupo de gobierno municipal ante la denuncia por presunto acoso contra el regidor, Xosé Carlos Valcárcel explora otros pactos. Actualmente de los 7 ediles de gobierno, solo conserva el apoyo de un miembro del PSOE y el único representante de DO.
Por su parte, el BNG anunció hoy que apoyará una moción de censura contra el alcalde de Barbadás si está encabezada por una de las concejalas socialistas, nunca por PP y DO.
Escucha en directo
COPE ORENSE
COPE MÁS ORENSE
"Necesitamos a médicos comprometidos, con salarios justos y motivados. La sanidad es una de las grandes joyas de la corona de nuestro país"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h