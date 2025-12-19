El alcalde de Barbadás pasa hoy al grupo de no adscritos en la Diputación y explora otras vías tras la dimisión de cinco ediles en su gobierno municipal

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, pasó hoy al grupo de los no adscritos en el pleno de la Diputación de Ourense. El secretario de la Diputación, Juan Marquina, comenzó la sesión plenaria leyendo el escrito por el que el regidor de Barbadás renunciaba a continuar como diputado por el PSOE. De esta manera, rechaza la petición de la dirección socialista de abandonar sus actas en el Concello y Diputación.

Tras abandonar las cinco ediles socialistas el grupo de gobierno municipal ante la denuncia por presunto acoso contra el regidor, Xosé Carlos Valcárcel explora otros pactos. Actualmente de los 7 ediles de gobierno, solo conserva el apoyo de un miembro del PSOE y el único representante de DO.

Por su parte, el BNG anunció hoy que apoyará una moción de censura contra el alcalde de Barbadás si está encabezada por una de las concejalas socialistas, nunca por PP y DO.