Una militante denuncia por el canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás (Ourense) por supuesto acoso laboral

El PSOE gallego afronta un nuevo posible escándalo tras el Caso Tomé. Una militante ha denunciado por el canal interno habilitado por el Partido Socialista al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral. Fuentes socialistas han confirmado a varios medios, como La Voz de Galicia o Europa Press, que el partido ha recibido esta denuncia

El propio regidor Xosé Carlos Valcárcel ha admitido a Europa Press que sabe que hay una denuncia contra él por supuesto acoso laboral, pero sostiene que no sabe oficialmente quién puede ser la persona denunciante. Además, ha subrayado que él no es "acosador laboral ni de ninguna índole".

Reacciones del partido

Ante este hecho, la dirección provincial en Ourense ha convocado una reunión para abordar el asunto con el propio regidor. Posteriormente, el tema será analizado en una ejecutiva provincial que tendrá lugar a las 20.00 horas, y cerrada a medios.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, comparece la tarde de este martes tras conocerse el asunto . La convocatoria se remitió a los medios de forma urgente tras salir a la luz pública estos hechos.

COPE Galicia Comparecencia de Besteiro, la tarde de este martes en Santiago

Besteiro ha pedido al regidor de Barbadás que deje sus cargos, tanto institucionales como orgánicos en el partido. Mantiene además que no se le ha pasado por la cabeza "en absoluto" dimitir ante los presuntos casos de acoso en la formación en Galicia: "Dimitir, tiene que dimitir el que acosa", ha dicho.

Otras versiones de los hechos

Otras fuentes han explicado a Europa Press que el caso de supuesto acoso laboral está relacionado con la situación vivida por esa militante con un concejal del gobierno municipal, que la habría acosado sexualmente. Este edil dimitió en 2024.

Se da la circunstancia de que el alcalde de Barbadás es uno de los firmantes del manifiesto impulsado por varios regidores y otros cargos socialistas en la provincia de Ourense en el que reaccionaban al caso de denuncias por supuesto acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. En el comunicado, aseguraban que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos".