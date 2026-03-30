Un Domingo de Ramos protagonizado por las nuevas esculturas y las bajas temperaturas que no impidieron que numeroso público presenciara las procesiones

Cuando se estaba encerrando la Sentencia, en la Carrera del Darro el termómetro marcaba cinco grados. El Lunes Santo las temperaturas serán todavía más bajas. Esto durante la primavera es algo usual en Granada. Por tanto, no es algo excepcional, pero termina marcando la jornada, pese a lo cual los cortejos de las procesiones continúan aumentando y no faltó numeroso público, congregado especialmente en los lugares estratégicos donde se puede presenciar el paso de más de una cofradía o en las salidas y retorno de las hermandades. La Semana Santa está definitivamente en auge desde hace ya varios años y los jóvenes son los principales protagonistas de esta situación y, muy especialmente, las mujeres que, vistiendo la mantilla española, son parte sustancial de los participantes en estos actos de piedad popular.

borriquilla

La primera procesión siempre levanta una expectación especial. Es la de la Entrada de Jesús en Jerusalén. En la Parroquia de San Andrés estaba el Rvdo. P. D. José Carlos Isla, quien acudió en nombre del Arzobispo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Gil Tamayo. Fue el encargado de tomar la palabra antes de que comenzara a organizarse la procesión. Allí estaban también otras autoridades como la alcaldesa, Marifrán Carazo; el Primer Teniente de Alcalde, Jorge Saavedra; los concejales Carolina Amate y Francis Almohalla; el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, o el Teniente General del MADOC, José Manuel de la Esperanza. No faltaban representantes de la Federación, entre ellos su presidente, Armando Ortiz, y de la Cofradía de la Alhambra, encabezados por su Hermano Mayor Roberto Martín, siendo un año más los encargados de llevar la llave de trazos nazaríes con la que se golpea la puerta del templo para inaugurar la Semana Santa.

El Rvdo. P. D. Carlos Isla fue el encargado de dar la primera llamá y la procesión salió con puntualidad, la misma que marcó el recorrido durante toda la jornada de las procesiones de este Domingo de Ramos, con algún leve retraso al paso por la Carrera Oficial, que se pudo recuperar sin dificultad. En la Plaza de las Pasiegas rezó ante las hermandades de la jornada el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José María Gil Tamayo, Arzobispo de Granada, que también acompañó a las comitivas cuando iban entrando en la Catedral.

las nuevas imáenes de la sentencia y el cautivo

Había gran expectación por ver en la calle las nuevas figuras del misterio de la Sentencia. El efecto fue muy positivo. El autor de las esculturas, Israel Cornejo, acompañó con especial ilusión a la procesión, pudiendo comprobar en primera persona la primera salida procesional de este misterio que preside la talla de José de Mora.

También destacó la nueva imagen que iba junto al Cautivo, un guardia del templo judío que ha tallado Dubé Herdugo, hijo del autor del titular, Dubé de Luque, fallecido en 2019. A esta figura se le ha dado ya un nombre popular. Es Eloy y con él se rinde homenaje a una persona que habitualmente está en las cercanías de la Parroquia del Sagrario, desde donde se organiza cada año la procesión, y a la que le tienen gran estima los vecinos de la zona.

un centenario y dos restauraciones

La Santa Cena cumple este año su centenario. Sus dos imágenes han sido restauradas este curso. Llamó la atención en la procesión la armonía entre el andar costalero y las dos bandas que acompañaban los pasos: la de CC y TT de la Victoria con el Cristo, que muestra cada vez una mayor calidad, y la de la Santa Cruz de Alhaurín el Grande, conocida popularmente como La Pepa, con la Virgen.

el despojado recuerda a manuel lópez-guadalulpe

La Hermandad de Jesús Despojado vive cada año un momento muy especial cuando pasa por la calle San Antón. La estampa fue distinta a la de años anteriores, debido a que la vía se ha convertido en peatonal y ha cambiado el mobiliario urbano. Allí la espera en la Iglesia del Monasterio del Santo Ángel Custodio la Cofradía del Cristo de San Agustín. En esta ocasión, estuvo presente la memoria de Manuel López-Guadalupe, un ejemplar cofrade de Granada, profesor de la Universidad y miembro de la corporación de Lunes Santo, de la que fue Hermano Mayor, en cuya memoria se rezó una emotiva levantá.

El Domingo de Ramos de 2026 ya pertenece a la historia. Se ha escrito de manera brillante, siendo epílogo de una Semana Santa que se vive sin incertidumbres meteorológicas y en medio de un gran ambiente. Las cofradías de la Semana Santa de Granada han comenzado a anunciar el gran momento por el que atraviesa esta antigua y cristiana tradición.