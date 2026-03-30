El Calvario de Lorca renueva sus zonas verdes para la Semana Santa
El Ayuntamiento acondiciona este espacio BIC con la plantación de casi 500 plantas para que luzca en todo su esplendor durante los actos de la Pasión
Lorca - Publicado el
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El Ayuntamiento de Lorca ha finalizado los trabajos de rehabilitación y mejora para la Semana Santa de El Calvario, un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de lugar de interés etnográfico, que forma parte de uno de los enclaves más característicos de los barrios altos de Lorca
Renovación vegetal y limpieza
Las tareas, ejecutadas por alumnos de programas de empleo local, han consistido en la limpieza de las zonas más afectadas e imbornales, así como en la poda de árboles y arbustos. Además, se han plantado cerca de medio millar de plantas y árboles, como cipreses, naranjos y rosales, y se ha adecuado por completo el sistema de riego.
Estas actuaciones toman como eje una zona con un gran valor sentimental, patrimonial y también religioso, que vestirá en todo su esplendor esta Semana Santa"
Concejala de Desarrollo Local
Un enclave de gran valor para la ciudad
Medina ha destacado la importancia de este enclave, que es sede de celebraciones como el rezo del Viacrucis, la bajada penitencial del Cristo de la Misericordia o el Viacrucis Viviente. La edil ha señalado que "estas actuaciones toman como eje una zona con un gran valor sentimental, patrimonial y también religioso, que vestirá en todo su esplendor esta Semana Santa".
La intervención ha supuesto un coste reducido, cercano a los mil euros, al utilizar recursos de los viveros municipales y personal de los programas de empleo.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.