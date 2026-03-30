El Calvario de Lorca renueva sus zonas verdes para la Semana Santa

El Ayuntamiento de Lorca ha finalizado los trabajos de rehabilitación y mejora para la Semana Santa de El Calvario, un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de lugar de interés etnográfico, que forma parte de uno de los enclaves más característicos de los barrios altos de Lorca

Renovación vegetal y limpieza

Las tareas, ejecutadas por alumnos de programas de empleo local, han consistido en la limpieza de las zonas más afectadas e imbornales, así como en la poda de árboles y arbustos. Además, se han plantado cerca de medio millar de plantas y árboles, como cipreses, naranjos y rosales, y se ha adecuado por completo el sistema de riego.

Estas actuaciones toman como eje una zona con un gran valor sentimental, patrimonial y también religioso, que vestirá en todo su esplendor esta Semana Santa" Rosa Medina Concejala de Desarrollo Local

Un enclave de gran valor para la ciudad

Medina ha destacado la importancia de este enclave, que es sede de celebraciones como el rezo del Viacrucis, la bajada penitencial del Cristo de la Misericordia o el Viacrucis Viviente. La edil ha señalado que "estas actuaciones toman como eje una zona con un gran valor sentimental, patrimonial y también religioso, que vestirá en todo su esplendor esta Semana Santa".

La intervención ha supuesto un coste reducido, cercano a los mil euros, al utilizar recursos de los viveros municipales y personal de los programas de empleo.