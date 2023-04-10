Así suena la Semana Santa de Badajoz: revive todas las procesiones con COPE

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

00:00 Volumen Descargar - -

La Cadena COPE en Badajoz ha ofrecido una visión muy particular de cada uno de los desfiles procesionales y pasos de la Semana Santa en la capital pacense. A través de una serie de podcasts, se ha podido seguir la actualidad de las diferentes hermandades que componen la Semana de Pasión pacense.

Un recorrido por todas las procesiones

La serie de programas especiales ha comenzado con el Sábado de Pasión y la hermandad del Dulce Nombre de María, seguida por el Santísimo Cristo Rey en la jornada del Domingo de Ramos. El Lunes Santo estuvo protagonizado por la Oración en el Huerto, mientras que el Martes Santo contó con los desfiles de La Angustia y La Espina.

La programación continuó el Miércoles Santo con las hermandades de San Andrés y Santo Domingo. La Madrugada del Jueves Santo tuvo como protagonista al Prendimiento, dando paso a una intensa jornada de Jueves Santo con las procesiones de la Soledad, Sentencia y Veracruz

La recta final de la Semana Santa arrancó con El Silencio en la Madrugada del Viernes Santo. La jornada del Viernes Santo culminó con el Santo Entierro y el Rosario de la Soledad, poniendo el broche de oro a la semana el Domingo de Resurrección con la procesión del Resucitado.