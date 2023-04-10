COPE
Podcasts
Semana Santa en Badajoz
Semana Santa en Badajoz

Así suena la Semana Santa de Badajoz: revive todas las procesiones con COPE

La Cadena COPE ha ofrecido una visión única de cada desfile procesional y aquí puedes volver a escuchar los especiales dedicados a las hermandades

00:00
Descargar

Podcast Semana Santa Pacense: 01.- Dulce Nombre de María (Sábado de Pasión)

José Luis Lorido

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

00:00
Descargar
-

-

La Cadena COPE en Badajoz ha ofrecido una visión muy particular de cada uno de los desfiles procesionales y pasos de la Semana Santa en la capital pacense. A través de una serie de podcasts, se ha podido seguir la actualidad de las diferentes hermandades que componen la Semana de Pasión pacense.

Un recorrido por todas las procesiones

La serie de programas especiales ha comenzado con el Sábado de Pasión y la hermandad del Dulce Nombre de María, seguida por el Santísimo Cristo Rey en la jornada del Domingo de Ramos. El Lunes Santo estuvo protagonizado por la Oración en el Huerto, mientras que el Martes Santo contó con los desfiles de La Angustia y La Espina.

La programación continuó el Miércoles Santo con las hermandades de San Andrés y Santo Domingo. La Madrugada del Jueves Santo tuvo como protagonista al Prendimiento, dando paso a una intensa jornada de Jueves Santo con las procesiones de la Soledad, Sentencia y Veracruz  

La recta final de la Semana Santa arrancó con El Silencio en la Madrugada del Viernes Santo. La jornada del Viernes Santo culminó con el Santo Entierro y el Rosario de la Soledad, poniendo el broche de oro a la semana el Domingo de Resurrección con la procesión del Resucitado.

Contenidos relacionados

  • Podcast Semana Santa Pacense: 01.- Dulce Nombre de María (Sábado de Pasión)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 02.- Stmo. Cristo Rey (Domingo de Ramos)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 03.- Oración en el Huerto (Lunes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 05.- La Espina (Martes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 04.- La Angustia (Martes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 06.- San Andrés (Miércoles Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 07.- Santo Domingo (Miércoles Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 08.- Prendimiento (Madrugada Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 09.- Soledad (Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 10.- Sentencia (Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 11.- Veracruz (Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 12.- El Silencio (Madrugada del Viernes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 15.- Resucitado (Domingo de Resurrección)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 14.- Rosario de la Soledad (Viernes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 13.- Santo Entierro (Viernes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 01.- Dulce Nombre de María (Sábado de Pasión)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 02.- Stmo. Cristo Rey (Domingo de Ramos)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 03.- Oración en el Huerto (Lunes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 05.- La Espina (Martes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 04.- La Angustia (Martes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 06.- San Andrés (Miércoles Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 07.- Santo Domingo (Miércoles Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 08.- Prendimiento (Madrugada Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 09.- Soledad (Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 10.- Sentencia (Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 11.- Veracruz (Jueves Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 12.- El Silencio (Madrugada del Viernes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 15.- Resucitado (Domingo de Resurrección)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 14.- Rosario de la Soledad (Viernes Santo)
  • Podcast Semana Santa Pacense: 13.- Santo Entierro (Viernes Santo)

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 28 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking