Galicia impulsa la FP con 30 millones para convertirla en un motor de innovación y empleo

Jóvenes cuentan a Cope por qué optaron por la FP y cómo ha sido su inserción laboral

La FP es desde hace tiempo un sinónimo de inserción laboral pero cada vez más, también de innovación. Galicia acaba de aprobar el nuevo Plan Innova FP Galicia 2026-2030, una iniciativa que contará con una inversión de 30 millones de euros para consolidar la Formación Profesional como un pilar de la investigación aplicada. Según explica a COPE la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, el objetivo es impulsar la transferencia de conocimiento al tejido productivo y posicionar a Galicia como un referente en la formación de capital humano.

Cuatro ejes para la transformación

El plan se estructura en cuatro grandes bloques de actuación y un total de 27 medidas que se desplegarán hasta 2030. Pérez ha explicado que las actuaciones se centrarán en "el fortalecimiento del papel estratégico que tenga la FP en el ecosistema de investigación e innovación aplicada", es decir, en el I+D+i. También se buscará proteger y patentar los proyectos desarrollados por alumnos y profesores para favorecer su explotación.

Otro de los pilares es la creación de un sistema de aprendizaje híbrido e integral que combine el "saber hacer tradicional" de la FP con las "tecnologías disruptivas", creando un modelo más flexible y adaptativo. Con ello se busca romper definitivamente la vieja idea de que la investigación pertenece solo al ámbito universitario.

La FP también es investigación y también es innovación" Eugenia Pérez Directora Xeral de FP

00:00 Volumen Descargar COPE Entrevista con la directora Xeral FP en Cope Galicia

Red de centros y ciclos especializados

Una de las medidas más destacadas del plan es la creación de una Red de Centros de Innovación Avanzada (FINAS). Esta red se enfocará en 12 ámbitos prioritarios para la economía gallega, como las industrias aeroespaciales, las tecnologías limpias o la cadena mar-industria, estableciendo polos tecnológicos para potenciar la colaboración entre los centros y las empresas.

Además, se pondrán en marcha nuevos ciclos de innovación avanzada, diseñados para que el alumnado se especialice en la resolución de retos reales a través de la investigación. Pérez ha recordado el éxito de programas ya existentes como Innovatec FP, en el que 1.000 alumnos por curso trabajan con grandes empresas para desarrollar prototipos y soluciones, formándose como futuros "líderes de innovación" en sus respectivos sectores.

Respuesta a la demanda del mercado laboral

La directora xeral ha abordado también el desajuste actual entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. "Estamos en un momento en que hay un problema de mano de obra, yo diría que mano de obra cualificada", ha afirmado, y es ahí "donde tiene fuerza la Formación Profesional". Actualmente, la FP gallega cuenta con más de 71.000 alumnos matriculados, una cifra récord que crece cada año.

Para dar una respuesta ágil a las empresas, la oferta de FP se diseña de forma "consensuada con el mercado de trabajo" y con una "gran flexibilidad". Esto incluye desde títulos de alta especialización adaptados a las necesidades de un sector concreto hasta cursos de formación acelerada para incorporar personal cualificado al mercado en plazos más cortos y cubrir la demanda en ocupaciones específicas.