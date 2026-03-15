Manuel Prada, el estudiante que lleva la FP de A Coruña al Mundial de Shanghái: "Tenía una media de 9,1 en bachiller pero esta era mi vocación"

Dos alumnos de Formación Profesional de A Coruña se han convertido en la prueba del excelente estado de forma de la cantera gallega. Manuel Prada, de 19 años, y Mateo Lema, de 18, han conseguido sendas medallas de oro y plata en el campeonato nacional Spainskills, celebrado recientemente en Madrid, que reúne a los mejores estudiantes de FP de toda España.

Un oro que vale un mundial

Manuel Prada, alumno de automoción en el Centro Integrado de Formación Profesional SOMESO, se hizo con el oro en la categoría de vehículos pesados. Su primer puesto en la fase gallega le dio el pase a la competición estatal. "Tenemos un vehículo industrial, un tractor, un camión, un autobús, una excabadora, en el que tenemos un fallo. Como técnicos, tenemos que resolverlo siguiendo el procedimiento, un procedimiento lógico, sin dar palos de ciego y llegando a resolver la avería en un tiempo determinado". Su victoria le permitirá ahora competir en el World Skills en Shanghái y en el Euro Skills en Dusseldorf.

Manuel Prada

El joven ya viajaba a Madrid con la ambición de alcanzar lo más alto, aunque con los pies en la tierra. "Yo a Madrid fui bastante convencido de ir a por todas, eso seguro, y, sobre todo, de disfrutar la experiencia y aprender para un futuro, mejorar como técnico. Lo más importante para mí era aprender y seguir mejorando para, en un futuro, tener buenas oportunidades laborales", ha asegurado.

En la prueba tenemos un vehículo industrial con un fallo y debemos resolver la avería" Manuel Prada Estudiante de Automoción en el CIFP Someso

Su vocación por la automoción fue una apuesta personal que ha resultado ganadora. "Tengo una media en bachiller de un 9.1. Entonces, esta decisión de estudiar un ciclo superior de automoción fue bastante criticada, tanto por profesorado como por allegados a mí. Pero nada, yo creía que ese era el buen camino, y al final el tiempo me dio la razón", ha explicado. Manuel compagina sus estudios con prácticas en Talleres Orlando, a quienes agradece su formación: "Todo mi conocimiento es gracias a ellos, y todo lo que logré sin ellos sería imposible".

Mateo lema, Una plata con sabor agridulce

Como Manuel, Mateo Lema, estudiante de cocina en el CIFP Paseo das Pontes, también llegó a Madrid tras ganar en la fase autonómica. Compitió en la categoría de panadería, donde se enfrentó a catorce representantes de otras comunidades en una prueba de doce horas. Tuvieron que realizar numerosas elaboraciones, como napolitana, panes de centeno, baguette o una pieza artística.

Mateo Lema

Yo tengo un padre que es cocinero y, desde muy pequeño, lo llevo muy inculcado" Mateo Lema Estudiante de cocina en el CIFP Paseo das Pontes

Mateo se quedó con la medalla de plata, un resultado que él mismo ha calificado como agridulce, ya que su objetivo era el oro para poder competir en el mundial de Shanghái. "Sí, yo iba con la expectativa de poder llevarme todo y poder representar a España. Tampoco estaba contento del todo con el resultado del jurado, pero al final son cosas que pasan en las competiciones y no puedo estar de acuerdo en todo", ha confesado.

Ahora toca seguir adelante, con la misma pasión por la cocina que le viene de familia, ya que su padre también es cocinero. "Desde muy pequeño también lo llevo muy inculcado dentro, y al final vas viendo, y empiezas a hacer cosas en casa, y te empieza a enganchar el rollo", ha comentado. De cara al futuro, se debate entre especializarse en pan y postres en un restaurante o abrir su propia pastelería.

Las de Manuel y Mateo son las dos únicas medallas logradas por la delegación de A Coruña en el campeonato. En total, Galicia ha conseguido siete metales. Ahora, la ilusión de seguir brillando la encarna Manuel, que llevará el nombre de la ciudad herculina al campeonato mundial de Shanghái el próximo mes de septiembre.