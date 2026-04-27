As carrozas do San Cidre en Boqueixón estrean este 17 de maio a súa declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia
A parroquia de Oural celebra a 52ª edición dunha das festas máis singulares en Galicia que exalta as labores tradicionais do campo
A 52ª edición do desfile das Carrozas de San Cidre, na parroquia de Oural (Boqueixón), preséntase este ano cunha distinción especial. É a primeira vez que se celebra como Festa de Interese Turístico de Galicia, un recoñecemento que, en palabras do alcalde, Ovidio Rodeiro, “acredita o esforzo e o traballo dos homes e mulleres da parroquia de Oural que levan tantos anos desenvolvendo esta festa”.
Durante a presentación do evento, Rodeiro destacou que esta declaración se suma a “máis de medio século” de historia, poñendo en valor unha tradición que cualificou como “unha das primeiras na exaltación das labores do campo e case única na nosa comarca”.
Unha festa froito do esforzo veciñal
Un dos aspectos máis destacados polo alcalde é o carácter artesanal e secreto da preparación. Cada aldea da parroquia deseña e constrúe a súa propia carroza durante meses, sempre con “motivo agrario”, pero o resultado final non se desvela ata o día do desfile. “Cada aldea fai a súa carroza, pero ninguén das outras aldeas pode ver que carroza está a facer cada quen”, explicou Ovidio Rodeiro. Este celo fai que a xente que visita a festa por primeira vez quede “moi sorprendida co traballo e a exposición”.
É unha cousa marabillosa e, ao mesmo tempo, tan descoñecida dende fóra"
Alcalde de Boqueixón
Rodeiro lamentou que, a pesar da súa espectacularidade, a festa sexa aínda unha gran descoñecida fóra da contorna. “É unha cousa tan marabillosa e, ao mesmo tempo, tan descoñecida dende fóra”, sinalou, atribuíndo parte disto a que os esforzos sempre se centraron “en facer unhas magníficas carrozas” sen poñer o foco na comunicación exterior. Ademais do traballo nas carrozas, o alcalde eloxiou a “xenerosidade dos veciños”, que agasallan con petiscos e viño a todos os visitantes de forma desinteresada.
Máis de 50 anos de historia recollidos nun libro
Como novidade, este ano presentarase un libro que recolle a historia da festa. O presidente da asociación das Carrozas de San Cidre, Alejandro Pena, anunciou que o vindeiro 9 de maio se presentará esta publicación, que xurdiu tras recompilar fotografías e realizar “68 entrevistas a homes e mulleres” sobre as súas vivencias nestes 50 anos. O libro, que segundo Rodeiro patrocina a Consellería de Cultura, incluirá tamén textos do párroco e do profesor da USC Fernando Redondo, natural de Oural.
A festa, segundo relatou Pena, xurdiu en 1973 por iniciativa dun grupo de mulleres da Sección Femenina, unha das cales, procedente de Castela, importou a idea de honrar ao santo cun desfile de carrozas con ofrendas. Desde entón, a temática agraria mantense como eixe central, aínda que as técnicas evolucionaron desde os carros de bois ata plataformas de camións.
O futuro da tradición está asegurado grazas á implicación dos máis pequenos. Desde hai uns anos, a escola unitaria (Centro Rural Agrupado CRA Boqueixón-Vedra) participa coa súa propia carroza por iniciativa das familias, co obxectivo de que os nenos “vaian collendo o gusto a isto” e se incorporen no futuro para “manter a tradición do pobo”, segundo explicou Mónica, unha das impulsoras.
Programa da festa
Os actos comezarán o sábado 16 de maio ás 22:00 horas cunha misa e procesión nocturna, seguidas dunha verbena co grupo Tatoo e a discoteca móbil Pirámide. O día grande será o domingo 17 de maio, Día das Letras Galegas. Ás 11:00 horas comezará a exposición das carrozas en Campo Rapado e, tras a misa na honra de San Cidre, iniciarase o desfile polas rúas de Oural.
Ás 14:00 horas terá lugar a entrega de premios e o pregón, que este ano correrá a cargo da actriz e presentadora María Mera, “moi vinculada desde sempre a Boqueixón”, segundo Alejandro Pena. A xornada continuará con degustacións, concertos, espectáculos infantís e a fin de festa coa orquestra La Oca Band. O recinto contará tamén con exposición de tractores antigos, polbeira, ‘food trucks’ e aparcamentos gratuítos.
Todo para a grande estrea desta tradicional festa popular na parroquia de Oural de Boqueixón como Festa de Interese Turístico de Galicia
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.