El Real Zaragoza estalla contra el arbitraje tras el polémico derbi en Huesca

El Real Zaragoza ha manifestado su absoluta disconformidad con la actuación arbitral que ha tenido lugar en el encuentro disputado este domingo frente a la SD Huesca. A través de un comunicado oficial, el club ha expresado que, a su juicio, el colegiado condicionó clara y directamente el resultado del mismo debido a un criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas.

La entidad zaragocista ha recordado que no es la primera vez que se sienten perjudicados esta temporada, afirmando que son numerosas las ocasiones en las que han sido perjudicados por diferentes decisiones del estamento arbitral. Por ello, han vuelto a reclamar de cara a la recta final del campeonato que la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad.

No obstante, el club ha querido dejar claro que la queja sobre el arbitraje no justifica los incidentes del final del partido. En el mismo comunicado, el Real Zaragoza condenara con rotundidad las imágenes que se dieron en los instantes finales y que manchan la imagen del Real Zaragoza, subrayando que esto en ningún caso justifica la agresión de su jugador Esteban Andrada.

el comunicado del real zaragoza contra el arbitraje ante el huesca

En el comunicado emitido por el Real Zaragoza el club "manifiesta su absoluta disconformidad con la actuación arbitral que empleó el colegiado en el encuentro disputado este domingo frente a la SD Huesca, sobre todo el criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas. A nuestro juicio, condicionó clara y directamente el resultado del mismo".

Este hecho, afirma el Real Zaragoza, "no es óbice para que el club, de manera inmediata, condenara con rotundidad las imágenes que se dieron en los instantes finales del partido y que manchan la imagen del Real Zaragoza, algo que no se debería haber producido nunca".

El Real Zaragoza considera que "son ya numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por diferentes decisiones del estamento arbitral en partidos a lo largo de esta temporada, algo que hemos manifestado y trasladado a través de diversas vías a los órganos competentes cuando lo hemos considerado oportuno". A pesar de ello, recalca de nuevo que "esto, en ningún caso justifica la agresión de nuestro jugador Esteban Andrada ni la situación deportiva que atraviesa el club y que se ha visto inmerso prácticamente durante todo el curso".

Es por ello que el Real Zaragoza afirma que "volvemos a reclamar de cara a la recta final del campeonato que la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición y del respeto debido a nuestro club y nuestra afición. Más, si cabe, en una fase final de la temporada en la que hay tanto en juego".

Un derbi de alta tensión

El derbi aragonés disputado en El Alcoraz ante 8.150 espectadores ha pasado a la historia por los lamentables incidentes que marcaron sus instantes finales. El encuentro, que se llevó el conjunto local por 1-0 gracias a un gol de penalti, terminó en una batalla campal que ha dejado lo deportivo en un segundo plano.

Todo estalló en el tiempo de descuento. El colegiado, Dámaso Arcediano Monescillo, fue llamado por el VAR para revisar una posible tarjeta roja a Diego Tasende. En ese momento, el portero visitante, Esteban Andrada, que volvía a la titularidad, se acercó a protestar. Tras un encontronazo con el capitán del Huesca, Jorge Pulido, Andrada fue expulsado por doble amarilla y, acto seguido, le propinó un brutal puñetazo en la cara que desató una tangana masiva.

Posible sanción histórica para Andrada

Horas después del partido, el guardameta argentino ha mostrado su arrepentimiento en redes sociales. Andrada ha pedido disculpas públicas asegurando que está “muy arrepentido y no lo volveré a hacer”. Unas palabras que llegan mientras se enfrenta a un castigo que puede ser ejemplar.

REDES Agresión Andrada

La acción de Andrada no quedará impune y se enfrenta a una de las sanciones más duras que se recuerdan. El puñetazo ha sido catalogado como una agresión con el agravante de haber provocado una lesión en el pómulo al contrario. Según el experto arbitral Isaac Fouto, de Deportes COPE, la sanción será severa: “si el Comité aplica el grado máximo, estaríamos hablando de 16 partidos. Si aplica en el grado medio, que es el que se espera, serían entre 10 y 12 partidos, lo mínimo serían 7”.