Herida grave una ciclista de 60 años tras ser atropellada por un vehículo en Torneo
Ha ocurrido a la altura de la pasarela que une esta vía con la isla de la Cartuja
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Una ciclista, de 60 años de edad, ha resultado herida grave al ser atropellada por un vehículo, este lunes, en la avenida de Torneo, a la altura de la pasarela que une esta vía con la isla de la Cartuja.
La Policía Local investiga las causas de este accidente, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla.
OTRO ACCIDENTE JUNTO A PLAZA DE ARMAS
Asimismo, la colisión de un turismo con un autobús urbano en las proximidades de Plaza de Armas se ha saldado con heridos leves, entre ellos, el conductor del coche (80) y la pasajera del mismo (48), así como varios pasajeros del autobús.
La Policía Local investiga de igual modo las causas del accidente y normalizará el tráfico una vez finalizada la actuación.
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