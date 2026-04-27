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Herida grave una ciclista de 60 años tras ser atropellada por un vehículo en Torneo

Ha ocurrido a la altura de la pasarela que une esta vía con la isla de la Cartuja

Fotograma del vídeo de la Policía en el lugar del atropello.

EP

Herida grave una ciclista de 60 años tras ser atropellada por un vehículo en Torneo

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Una ciclista, de 60 años de edad, ha resultado herida grave al ser atropellada por un vehículo, este lunes, en la avenida de Torneo, a la altura de la pasarela que une esta vía con la isla de la Cartuja.

La Policía Local investiga las causas de este accidente, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla.

OTRO ACCIDENTE JUNTO A PLAZA DE ARMAS

Asimismo, la colisión de un turismo con un autobús urbano en las proximidades de Plaza de Armas se ha saldado con heridos leves, entre ellos, el conductor del coche (80) y la pasajera del mismo (48), así como varios pasajeros del autobús.

La Policía Local investiga de igual modo las causas del accidente y normalizará el tráfico una vez finalizada la actuación.

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