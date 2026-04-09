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Eliel, gallego retornado con las becas BEME de la Xunta: "Mi idea es quedarme en Galicia"

Los jóvenes retornados han encontrado en Galicia un futuro profesional y un reencuentro con sus raíces

BECAS BEME
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Alba Suárez Arufe

Entrega de diplomas de las becas BEME

Alba Suárez Arufe

Santiago - Publicado el

2 min lectura2:06 min escucha

Fueron muchos los gallegos que emigraron a Latinoamérica para buscar una vida mejor y, aún con un océano de por medio, mantuvieron la cultura viva y la transmitieron a la familia que formaron allí. Son sus nietos, bisnietos y tataranietos los que ahora emprenden el camino de regreso para estudiar gracias a las Becas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

Hasta ahora son más de 2000 las personas de ascendencia gallega, o bien emigradas hace años, las que se han beneficiado de estas becas que les permiten cursar estudios de máster en las diferentes universidades de Galicia.

El viaje A los orígenes

Para Eliel, que estudió ingeniería en Cuba y cursa ahora un máster en eficiencia energética aquí, la historia familiar ha dado un giro completo. Sus dos bisabuelos gallegos emigraron a Cuba "a probar suerte, a labrarse una vida mejor" y ahora es él quien regresa a Galicia con esa misma intención. 

Estoy regresando a Galicia a retomar la cultura y las tradiciones gallegas, que siempre estuvieron presente en mi familia"

Eliel 

Beneficiario de las becas BEME

Dana López, por su parte, se licenció en Microbiología en Cuba y actualmente cursa un máster de Biociencias Moleculares en Galicia. Su motivación siempre fue "volver a la tierra de mi bisabuelo". Para ella, las becas fueron la clave, permitiéndole continuar con su formación y buscar oportunidades aquí. Ella también quiere quedarse ejerciendo su profesión.

Me encanta la vida acá en Galicia, es la paz, la tranquilidad, el campo... me encanta"

Dana López

Beneficiaria de las becas BEME

Ceremonia de diplomas de las becas BEME

Alba Suárez Arufe

Entrega de diplomas de las becas BEME

Una apuesta por el talento gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a estos retornados como "parte de la Galicia del futuro". En su discurso, anunció la firme apuesta de su gobierno por los gallegos en el exterior, con la próxima inauguración de una nueva sede de la Xunta de Galicia en Argentina, iniciativa que busca ser "una bandera para todos los gallegos que están fuera".

Rueda ha insistido en que el origen no define la identidad: "tan galego se pode ser vivindo aquí, na terra, como vivindo fóra". Para el presidente, todo este esfuerzo se resume en una idea: "Ao final, todos sodes talento galego, todos sodes Galicia Calidade e todos construídes a Galicia do futuro".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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