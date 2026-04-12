Ingresa en prisión después de un robo con violencia en Bilbao el presunto autor de la muerte de su pareja en Basauri
Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, se detuvo al sospechoso pasadas las 23.30 horas del viernes en la calle Ribera de Bilbao
Bilbao - Publicado el
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La Policía Municipal de Bilbao detuvo el pasado viernes al hombre acusado de asesinar a su pareja el 1 de abril en Basauri. El arresto se produjo por un presunto delito de robo con violencia e intimidación, por el que un juez ha ordenado su ingreso en el Centro Penitenciario de Basauri.
Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la detención tuvo lugar pasadas las 23:30 horas en la calle Ribera. Al detenido se le atribuye la agresión a dos hombres, a quienes habría golpeado en el rostro durante la comisión del robo.
Asimismo, pesa sobre él una segunda denuncia interpuesta ese mismo viernes por, presuntamente, causar lesiones graves a otra persona.
La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión mientras continúan las actuaciones en torno a los distintos hechos que se le imputan.
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