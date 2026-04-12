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Fallece un motorista en accidente de tráfico en la AP-8 a su paso por Zarautz

El motorista circulaba por la AP-8 en Zarautz y en dirección a Bilbao, cuando ha sufrido una caída y ha colisionado contra una valla

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Ertzaintza

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el

1 min lectura

Un motorista de 54 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente en la autopista AP-8 a su paso por Zarautz, en sentido Bilbao.

El siniestro se ha producido minutos antes de las nueve de la mañana, cuando el conductor de la motocicleta, de origen europeo, ha perdido el control del vehículo, ha caído sobre la calzada y ha impactado contra una valla de seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, que han realizado una primera atención, así como ambulancias de Osakidetza y patrullas de la Ertzaintza.

El herido ha sido evacuado en ambulancia al Hospital Donostia, donde finalmente ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

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