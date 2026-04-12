La permanencia del Granada CF más cerca tras el partido frente a la Cultural Leonesa

Rubén Alcaraz, luciendo la camiseta retro que se utilizó en esta jornada, celebra el tanto conseguido de penalti

El Granada ha dado un paso muy importante para lograr la permanencia, después de vencer a la Cultural Leonesa (1-0). En el calentamiento del partido, Manu Lama, que iba a ser titular, volvió a resentirse de su dolencia y no pudo ser alineado, entrando en su lugar Diaby. Comenzó el encuentro con un penalti sobre Rubén Alcaraz, que se encargó de materializar el centrocampista (m.5), que además ha sido renovado para la próxima temporada en los últimos días de la semana. Después se sucedieron las ocasiones como las de Álex Sola en varias ocasiones y Rubén Alcaraz, aunque también tuvo alguna oportunidad el rival rojiblanco.

tres expulsiones

No fue brillante el juego del primer período, pero tampoco el del segundo, donde resultó expulsado Diallo, poco después, Víctor García y, por último, Jorge Pascual. Los dos primeros por faltas y el segundo por protestar, lo que provocó que además el equipo de Pacheta jugara los últimos minutos con nueve futbolistas. Pese a ello, llegó una nueva oportunidad y el Granada pudo ampliar el marcador con un balón al palo de Lemos.

próximo partido

Lo mejor del partido ha sido el resultado, que deja al Granada once puntos por encima del descenso, que disputará su próximo partido el domingo 19 de abril (18:30 h.) en el campo del Albacete. La salvación de la categoría cada vez está más cerca.

ficiha técnica

Granada: Luca Zidane; Óscar Naasei, Diaby (Lemos, m. 46), Loïc Williams, Diallo; Izan (Hormigo, m. 70), Rubén Alcaraz, Pedro Alemañ; Pablo Sáenz (Manu Trigueros, m. 78), Sola (Jorge Pascual, m. 60) y Arnaiz (Sergio Ruiz, m. 78).

Cultural Leonesa: Édgar Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic (Selu Diallo, m. 75), Hinojo; Yayo (Fornos, m. 57), Bicho, Luis Chacón; Iván Calero (Manu Justo, m. 82), Homam (Víctor, m. 57) y Diego Collado (Sobrino, m. 57).

Gol: 1-0, Rubén Alcaraz (de penalti) (m. 5).

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité de Murcia). Expulsó con roja directa a los locales Diallo (m. 64) y a Jorge Pascual (m. 91), y por doble amarilla al visitante Víctor García (m. 68). Igualmente mostró amarilla a Loïc Williams (m. 45+1), Diaby (m. 33), Manu Lama (banquillo, m. 68), Álvaro Lemos (m. 78) y Sergio Ruiz (m. 87) del Granada, y a Yayo (m. 18) y Diego Collado (m. 45+1) de la Cultural.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de Segunda División, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 10.627 espectadores.