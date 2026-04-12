Cartagena da luz verde a la ampliación del campus de la UCAM con una inversión inicial de 2,2 millones

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido las dos primeras licencias urbanísticas para el proyecto de ampliación del campus de la UCAM en la ciudad. Estas autorizaciones iniciales, que suman una inversión conjunta de 2.231.268 euros, permitirán levantar un edificio de profesorado y otro de mantenimiento sobre una superficie de 1.222 metros cuadrados.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha subrayado que este avance es "una muestra del compromiso municipal con el desarrollo educativo". Según sus palabras, con estas licencias se da "el primer paso tangible de un proyecto que transformará no solo el campus de Los Dolores, sino también la oferta educativa de nuestro municipio".

Un plan de especial interés

Estas licencias son solo el comienzo de un ambicioso plan de modernización que contempla una inversión total de unos 50 millones de euros. La presidenta de la UCAM, Mª Dolores García Mascarell, ha afirmado que el objetivo es "que Cartagena sea una capital de la formación y la investigación, y que los jóvenes tengan aquí todas las herramientas para labrarse un futuro". Para facilitar este desarrollo, el plan ha sido declarado proyecto de Especial Interés, una calificación que agiliza los trámites administrativos.

La alcaldesa ha defendido esta declaración como "la herramienta que nos permite ir de la mano de quienes quieren generar riqueza en Cartagena, eliminando cuellos de botella administrativos para que proyectos de este calado se conviertan en realidad lo antes posible". Arroyo ha insistido en el impacto social y urbano de la actuación, ya que "la ampliación de la UCAM supone más alumnos viviendo en nuestros barrios y más consumo local".

Colaboración público-privada

Este impulso urbanístico se complementa con una serie de actuaciones conjuntas que han reforzado el vínculo entre ambas entidades. Se firmó un convenio marco de colaboración para desarrollar programas de voluntariado, sostenibilidad y cooperación. También destacan iniciativas como el programa "Walking Fútbol" o la participación de la universidad en eventos como la feria de empleo ITINERE 2026 y las Miniolimpiadas ICUE para la inclusión.

De forma paralela, el consistorio ha realizado inversiones públicas en el entorno de Los Dolores para acompañar la expansión. Estas mejoras incluyen la creación de un nuevo carril bici, la adecuación de la rotonda de entrada al campus y la modernización de las paradas de transporte público.