Sito Alonso saca pecho de un UCAM Murcia histórico: "Es increíble llevar 19 victorias"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha mostrado su satisfacción por el gran momento que atraviesa el equipo, que ya suma 19 victorias en la Liga Endesa a falta de ocho jornadas para el final de la fase regular. Tras una semana de "muchísimos esfuerzos", el técnico ha celebrado una victoria de gran valor anímico y clasificatorio, aunque ha reconocido que algunos jugadores están "con la batería al límite".

Un equipo con identidad

Sito Alonso ha destacado la madurez de su plantilla, afirmando que en temporadas anteriores "este tipo de partido con las circunstancias que han pasado se hubiera perdido el 90% de las ocasiones". Ahora, ha añadido, "es mucho más difícil por el entendimiento que tienen los jugadores de saber dónde están". También ha agradecido el apoyo de los casi 6.000 aficionados que acudieron al pabellón, algo que considera "especial".

El técnico ha subrayado que parte del éxito se debe a la filosofía de club de integrar a jugadores del equipo filial, como Pablo, y ha tenido un recuerdo especial para el entrenador del EBA, Nino, cuya labor considera "vital para que esto pase". "Ha entendido la paciencia que hay que tener y la identidad del club", ha señalado.

DeJulius y Diagne, protagonistas

En el plano individual, Alonso ha elogiado a David DeJulius, del que ha destacado "cómo comprende ahora mismo dónde está". El técnico ha puesto en valor su increíble rendimiento: "Muy pocos jugadores han sido capaces de meter 30 puntos tirando cuatro tiros libres y dando más de 10 asistencias. Esa es la clave de nuestro equipo".

También ha dedicado buenas palabras a Moussa Diagne, quien regresaba tras una lesión. "Estoy encantado con el trabajo que ha hecho hoy, nos ha dado una energía que nos sabe a mucho", ha afirmado, recalcando que "los tres pívots que tenemos son importantes" para el futuro del equipo en la competición.

Luchar por el respeto

De cara a los ocho partidos que restan, el entrenador ha marcado tres claves. La primera, "luchar por el respeto constante". Para Alonso, es innegociable defender la "marca UCAM". "Cada vez que sintamos que ese respeto puede ser golpeado, tenemos que ir todos sin pensar en las consecuencias", ha sentenciado.

No hay nada más bonito que defender a tu familia y el UCAM CB lo es para nosotros" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El técnico ha insistido en la importancia de proteger al club: "No hay nada más bonito que defender a tu familia, y para mí esto es nuestra familia, el UCAM Murcia". Como segunda clave, ha apuntado a la necesidad de "ser listos e intentar recuperarnos", con la esperanza de poder contar pronto con Sander Raieste.

Finalmente, la tercera clave para Sito Alonso es "planificar ya lo que viene", con el objetivo de que "más gente se una al proyecto" y seguir construyendo sobre el éxito actual. "Esto sigue, no para. Nos lo llevamos todo por delante", ha concluido con determinación.