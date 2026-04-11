COPE, en directo desde la MOEXMU de Muimenta (Cospeito): la gran feria del rural gallego bate récords en su 42ª edición

La tradicional feria Moexmu de Muimenta (Cospeito, Lugo) ha inaugurado este fin de semana su 42ª edición batiendo todos los récords de asistencia y expositores. El evento, que se prolongará durante todo el sábado y el domingo, se consolida como una cita ineludible y el gran escaparate del sector primario en Galicia, reuniendo las últimas novedades en maquinaria agrícola y los mejores ejemplares de ganado.

Tecnología de alta potencia

Uno de los grandes atractivos de la feria es la exposición de maquinaria agrícola, con una notable presencia de tractores de alta potencia de marcas punteras de fabricación alemana y francesa. El experto en maquinaria Fernando Rivas destaca que se trata de "una feria representativa en la comarca", a la que acuden profesionales de toda Galicia e incluso de Asturias.

Estas máquinas suponen una "inversión bastante importante", como explica Rivas, con precios que pueden alcanzar los 350.000 euros. Sin embargo, asegura que "merece la pena invertir" por el ahorro en trabajo que suponen, especialmente en momentos de máxima actividad como la campaña de ensilado, donde la maquinaria llega a operar las 24 horas del día.

La élite ganadera en un momento crítico

El Concurso de Gando Frisón es otro de los platos fuertes, que este año celebra el campeonato regional, lo que eleva aún más su prestigio. Con un récord de participación de más de 140 animales, el nivel es cada vez más alto. Alberto Iglesias, de la laureada Gandería Rey de Miñotelo, describe la competición como "un vicio, un poco caro, pero un vicio", que sirve de aliciente para mejorar cada día.

Este ambiente festivo y de excelencia contrasta con la dura realidad que vive el campo. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha calificado la situación del sector lácteo de "dramática" debido a una caída de precios "muy acentuada" e inesperada. Gómez ha sido contundente al afirmar que "no se puede cargar todo sobre el sector primario" y ha exigido una mayor corresponsabilidad a la industria.

La conselleira ha anunciado que ha solicitado una reunión urgente con el ministro para mejorar la ley de la cadena alimentaria y ha calificado la situación actual como un "frenazo en seco" que desincentiva el relevo generacional. Además, ha recordado que Galicia produce casi la mitad de la leche de toda España, por lo que el impacto de la crisis es especialmente grave en la comunidad.

El espíritu que mantiene viva la feria

La fortaleza de Moexmu reside en la unión de los vecinos de Muimenta (Cospeito). Uno de sus fundadores, Manuel Vila, recuerda que la feria nació para "ayudar un poco a los ganaderos" en un momento de incertidumbre por la entrada en el mercado común. Atribuye su éxito continuado, a diferencia de otras ferias que desaparecieron, al "espíritu de colaboración", ya que "todo el mundo asumió esto como algo propio".