Todo vale para este grupo con ganas de ayudar a los demás: "Los martes es nuestra quedada, tenemos que llegar antes que el camión del punto limpio"

Hoy martes un grupo de personas de Viveiro (Lugo) tiene una misión especial, salir por la tarde por las calles de la localidad para ir recogiendo los enseres que otros tiran. Pero tienen que ser rápidos, antes de que pase el camión del punto limpio del ayuntamiento y arrample con todo. Como dice Inma Nespereira, líder del grupo Donar o Solicitar en Viveiro son “como el Inspector Gadget”.

adelantarse

Explica que ellos "se tienen que adelantar" y reconoce que en las quedadas también se lo pasan bien, "la quedada que otro hace para tomarse los vinos o merienda pues nosotros la hacemos los martes. Lo pasamos de maravilla porque disfrutamos, es una satisfacción, y eso es lo único que nosotros necesitamos, lo demás ya viene solo".

Trabajan a través del perfil de Facebook Donar o Solicitar en Viveiro para conectar donadores y solicitantes. Se dona de todo, desde unos azulejos a un equipo de música o un somier y ahora se lanzan a un nuevo cometido: donación de libros para la campaña de vuelta al cole.

Facebook Donar o Solicitar en Viveiro Campaña vuelta al cole de Donar o Solicitar en Viveiro

Dada la necesidad de muchas personas y el elevado coste de los libros han pensado que pueden echar una mano y de paso aportar un plus al grupo. Se trata de una experiencia nueva, lleva una semana de vigencia y ya progresa adecuadamente. Para este año empiezan con perspectivas moderadas, centrados en los libros, pero para el siguiente quieren ampliarla a todo tipo de material escolar: mochilas, estuches, uniformes, etc.

Indica Nespereira que "los libros se siguen utilizando y son necesarios, por eso yo creo que está campaña ha sido muy acertada aparte de estar fortaleciendo el grupo".

Y después de esto, de cara a Navidad, llegará su segunda Campaña de Juguetes. El año pasado entregaron más de 3.000 e hicieron felices a niños de unas 200 familias de toda La Mariña. Este año esperan duplicar la cifra y alcanzar los 6.000.

todo el mundo puede donar

Insiste Inma Nespereira en lo bien que funciona este grupo, donde todos han entendido que esto consiste en dar y recibir, es un intercambio y todo el mundo puede donar: "Hay gente que dice 'no tengo nada que donar', digo seguramente que sí, busca en tu desván, aquello que tienes que no necesitas, que no utilices y que encima te está estorbando, todos tenemos algo que donar".

Las donaciones se extienden por toda La Mariña, han llegado a Lugo y cuentan con un grupo de colaboradores de lujo. Ya son 2.700 personas. Tienen un tiempo de vida de dos años, aproximadamente, en los cuales no han dejado de crecer gracias a la implicación de todos, la ayuda de muchos y la abnegación de Inma Nespereira que entrega su tiempo libre a una gran causa. Inma se deshace en agradecimientos para todos sus ayudantes y colaboradores, las gentes que echan un cable desde comercios o establecimientos de todo tipo, los propios voluntarios, los que ponen a su disposición transporte para poder distribuir las donaciones, los que donan y los que hacen el grupo grande e importante. Un grupo con el que todos podemos colaborar y en el que todos tenemos un granito que poner.