La red de La Mariña de Lugo que ayuda y reutiliza todo: “Vaciamos una casa en 24 horas”

En un año han pasado de ser 500 voluntarios a sumar 2.500. Es un grupo creado en la red social Facebook para darle vida a las cosas que ya no queremos y ayudar a gente, a mucha gente. Empezaron en Viveiro (Lugo) y ahora llegan a toda La Mariña de Lugo.

Ellos valoran todo y se han convertido también en una patrulla de ojeadores urbanos. Cuando ven algún artículo, mueble o carrito de bebé tirado junto a un contenedor, publican la foto y localización y explican en qué estado se encuentra. A partir de ahí, los interesados se desplazan a cogerlo y vía.

Vía limpia, porque son una gran ayuda a los servicios municipales de limpieza y recogida de enseres. Pero hay que estar rápidos, como destaca Inma Nespereira, el alma mater del grupo, "hay que llegar antes que el punto limpio, y llegamos". Explica que ahí entra "la efectividad y la coordinación".

una campana con 150 años

Y muchas veces en la calle, vertederos, cubos de basura se encuentran verdaderos tesoros. Por ejemplo un señor pidió una campana, vieja y deteriorada, "la campana tenía 150 años... pues una persona dijo ¡quiero esa campana'. Él restaura cosas y me la enseñó dos meses después y digo 'es que no es posible, esta no es la campana que pediste y se te donó'. Pues esa persona valora esa campana, es un tesoro".

Hay que llegar antes que el punto limpio, y llegamos Inma Nespereira Creadora de la red de donaciones

El grupo conforma un engranaje rápido y perfecto, vacían una casa en un momento y en 24 hrs hacen hasta 100 o 200 donaciones. Inma lo denomina "macrodonación". Cuenta Inma "a mí me abren la puerta de una casa que han heredado, que la van a vender, y esa casa tienen que quedar completamente limpia en 24 horas, ahí es donde entramos nosotros". Y es que no sólo vacían la casa sino que van donando los elementos que la integran.

Inma presume de equipazo, afirma que tienen una red de colaboradores impresionante con muchas ganas y muy volcados en ayudar. Son ágiles, generosos y están al tanto de todo, para que no se les escape ninguna joya echada a perder.

UNA FLOTA DE CAMIONES CON CHÓFER

El nivel de donaciones ha incrementado tanto que les han tenido que ceder un local para guardar las cosas. Es de Mercedes Varela y nunca tiene suficientes palabras para agradecérselo. Ese local está siempre dispuesto para ellos "a coste cero". Hace un año soñaban con tener un camión para poder llevar o recoger objetos, hoy en día tiene varios. Toda una flota dispuesta a echarles un cable en cuanto lo necesiten, con conductor incluido. Y agradece especialmente la ayuda al colectivo gitano que los llama y están ahí al momento.

Facebook Donar 0 Solicitar en Viveiro Una de las imágenes que comparten en el grupo Donar 0 Solicitar en Viveiro

Ella vive de su trabajo pero lo que le da la felicidad es lo que hace por las tardes: "Esto es una satisfacción personal que es lo único que yo quiero y necesito, mi verdadera vocación es esto, lo que yo hago por las tardes".

Y empezó de un modo tan sencillo como lo que hacemos cualquiera de nosotros cuando una amiga necesita un carrito de bebé y nosotros tenemos uno que ya no usamos. Ese es el germen y, a partir de ahí, empieza a multiplicar.