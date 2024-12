Solidaridad a raudales en Viveiro con el reparto de juguetes para 300 niños esta Navidad

Este lunes ha habido reparto de juguetes en Viveiro. Son fruto de la recogida llevada a cabo este mes por los integrantes del grupo de facebook “Donar o Solicitar en Viveiro”. Y van destinados a aquellas familias que tienen más dificultades, para que ningún niño se quede sin juguete esta Navidad.

Son más de 2.100 participantes en el grupo, que se movilizan para ayudar. Lo hacen encantados y todos muy dispuestos a llevar, traer y reparar lo que sea necesario.

orgullosa

Inma Nespereira, la coordinadora de este grupo, afirma que está "contenta, satisfecha y orgullosa de todo mi grupo y de todos los colaboradores de Viveiro que se han volcado de la manera más grande, estoy feliz, estoy yo más feliz que los niños cuando vean los juguetes, fíjate".

Cedida Campaña de juguetes de Donar o Solicitar en Viveiro

La campaña que han desarrollado durante este mes de diciembre llevaba el lema “Ningún niño sin juguete”. Durante este tiempo han conseguido recopilar cientos de juguetes, tantos que llenan el local de la calle Navia Castrillón que les ha cedido Mercedes Varela para cobijarlos. Agradecen su colaboración y amabilidad, no sólo en esta ocasión sino a lo largo del tiempo. Sin un lugar donde ubicarlos, no tendrían ya hueco para tanto juguete.

cientos y cientos de juguetes

De hecho la recogida era hasta el día 15 de diciembre pero esto no para, reciben juguetes de seguido. Son tantos que Inma piensa que "a lo mejor hasta en Reyes podemos entregar alguna cosita más, porque aquí no va a quedar ni un solo juguete, son de los niños".

Hay juguetes tanto nuevos como reciclados, pero han sido cuidadosamente limpiados y acondicionados por los voluntarios para que lleguen a los pequeños como nuevos. De hecho ya estaban en muy buen estado. Y quienes no tenían juguetes o lo han preferido así, los han comprado. Va todo "en muy buenas condiciones, limpio y listo para entregar a cada niño y que ese niño tenga la ilusión, vamos... eso por encima de todo, un niño no puede llegar a un juguete que esté incompleto, que esté sucio o que no sirva".

gente muy solidaria

Insiste Nespereira en que la gente "ha colaborado perfectamente y lo ha entendido muy bien, hay gente que ha ido y me ha dicho 'Inma ¿qué quieres, qué necesitas? te compro un juguete, yo no tengo niños, cómo colaboro', o sea que hay un poquito de todo".

Los juguetes y juegos recogidos se destinarán a unos 300 niños de la localidad y de otros concellos vecinos de La Mariña, porque los beneficios no son sólo para la Ciudad del Landro sino para las familias que lo necesiten en cualquier pueblo de la zona.

Durante este lunes 23 la puerta el local de Navia Castrillón ha permanecido abierta recibiendo a aquellas personas que lo precisaran, sin preguntas, para que nadie se quede esta Navidad con las manos vacías.

agradecimientos

Inma quiere agradecer las aportaciones y ayudas de los colaboradores: Gráficas Lar, que hizo el cartel para la puerta, Gáficas Lag, el diseño del logotipo del grupo, Viveiro Tatoo, Minimax, Isa de Obradoiro Orixen en Covas, Café-bar Bossa Nova, Electricidad Candela, África Copias, que ha hecho la cartelería, fotocopias, papel de regalo y Peluquería Ángeles Salgueiro. Además de Mercedes Varela que les cede el local donde atesorar los juguetes.