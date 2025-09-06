El escritor elegido para pregonar la 33 edición de la fiesta de la legumbre más famosa de Lugo: "Muy querido en nuestro ayuntamiento"

Pepe Peinó será el pregonero de la XXXIII Festa da Faba de Lourenzá (Lugo), evento cuyo cartel es obra de José Manuel García. Desde el Ayuntamiento de Lourenzá explican que el autor del cartel es el vecino José Manuel García, un estudioso y recuperador de los juguetes tradicionales, coautor de varios libros sobre el tema, del que también es el responsable de sus ilustraciones. En esta ocasión a imagen principal del cartel es la fuente de la rana, “un símbolo para todos los laurentinos, en el que las piedras que la forman aparecen sustituidas por las famosas alubias de Lourenzá”.

También se ha presentado al pregonero de la XXXIII edición de la Festa da Faba. Se trata de Pepe Peinó, “un referente cultural en la Mariña y muy querido por la gente de nuestro ayuntamiento. Profesor de profesión y escritor y cómico de vocación, muy vinculado a Lourenzá, donde pasó varios veranos de su juventud y donde años más tarde colaboró dirigiendo y representando obras de teatro, muy celebradas por el público y el vecindario laurentina”, apuntan desde el equipo de gobierno.

En esta edición de la Festa da Faba, que se celebrará del 3 a 5 de octubre, podrán degustarse las reconocidas alubias de Lourenzá y participar en actividades culturales, musicales, muestras de artesanía, gastronomía, etcétera.