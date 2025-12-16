Resumen del año de iniciativas en materia de Seguridad del Gobierno Vasco: puesta en marcha del Basque Segurtasun Foroa

A comienzos del mes de febrero, la Ertzaintza asumía la tarea de prevención y servicio de seguridad en todos los puertos de Euskadi. El lehendakari, Imanol Pradales, destacaba la presencia de la Ertzaintza en aquellos espacios donde se debe trabajar por el bienestar y seguridad de la sociedad vasca como es su participación como policía integral en el espacio Schengen.

Pradales consideraba, asimismo, que se trataba de un paso adelante" en el desarrollo del autogobierno vasco y ha reclamaba, en este sentido, que Euskadi necesita de un "nuevo marco" en el siglo XXI.

Los gobiernos vasco y español acordaron en julio de 2024, en la Junta de Seguridad del País Vasco, el máximo órgano de coordinación bilateral entre las dos administraciones en asuntos de seguridad, delimitar las competencias en los puertos y aeropuertos de Euskadi. Así las labores policiales de la Ertzaintza se extienden desde hoy a los puertos de Euskadi, incluida la lámina de agua. Además, la Ertzaintza asume la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao, incluido el propio puerto y su zona restringida.

Irekia Bingen Zupiria, consejero de seguridad del Gobierno Vasco

Acuerdo Regulador 2025-2028

Ya en marzo, el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE, que representan más de tres cuartos de la representación sindical de la Ertzaintza, firmaban el Acuerdo Regulador 2025-2028 en el marco de la Mesa de Negociación de la Ertzaintza.

El consejero de Seguridad Bingen Zupiria destacaba que la Ertzaintza es un símbolo de nuestro autogobierno y la seguridad es un servicio público cuyo objetivo principal ofrecer el mejor servicio a nuestros ciudadanos y ciudadanas. El acuerdo alcanzado, subrayaba, “servirá para mejorar y modernizar el servicio" que la Ertzaintza presta a la ciudadanía.

dispositivos de grabación personales

El plan piloto de utilización de dispositivos de grabación personales en la Ertzaintza tuvo lugar entre 2021 y comienzos de 2022 en las Ertzain-etxeas de Bilbao, Irun y Vitoria-Gasteiz. Tras la finalización de la prueba piloto, que se centró en el análisis de la operativa de utilización de este tipo de sistemas en las unidades de Protección Ciudadana de la Ertzaintza y, hechos los análisis correspondientes y finalizado el proceso de compra de los dispositivos, en abril conocíamos que a finales de 2024, se había iniciado el despliegue de 1.387 cámaras. Previamente, todas y todos los agentes de la Ertzaintza que iban a utilizar las bodycam recibieron una formación para el correcto uso y gestión, tanto de las cámaras como de las grabaciones que realizasen. Verónica, agente de la Ertzain-etxea de Durango.

Plan de Empleo 2025-2028

Ya en julio, y tras el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de la Ertzaintza aprobado en marzo con el apoyo del 85% de la representación sindical, se alcanzaba un acuerdo con la misma mayoría sindical (ERNE, ESAN y SIPE) sobre el Plan de Empleo 2025-2028 para la Ertzaintza.

Tanto el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo como el Plan de Empleo inciden en promover condiciones de trabajo dignas y atractivas, con el objetivo de atraer a los mejores profesionales, así como de evitar la fuga de talento.

Con estos dos instrumentos el Departamento de Seguridad, con el consenso de la parte social, sienta unas sólidas bases, en coherencia con los objetivos marcados al comienzo de la legislatura, para ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio en materia de seguridad, partiendo de lo básico, el acompañamiento y apoyo máximo a los y las ertzainas. El principal objetivo del Plan de Empleo de la Ertzaintza es lograr la cobertura de 8.000 puestos de trabajo en la Ertzaintza con el personal capacitado, así como mantener esa ocupación en el tiempo, para la permanente mejora del servicio público.

Basque Segurtasun Foroa

Y en noviembre, Bilbao se convertía en la primera capital vasca en acoger el Basque Segurtasun Foroa, proceso participativo para construir un diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral. Las cifras totales de los delitos cometidos en Bilbao correspondientes a los primeros nueve meses de este 2025 muestran un descenso comparado con el año 2024, ya que se han registrado 17.003 infracciones ante las 17.267 del año pasado.

Entre enero y septiembre del presente año, la Ertzaintza tenía conocimiento de que en Euskadi se han producido un total de 80 .111 infracciones penales, frente a las 79. 040 que se produjeron en el mismo periodo del pasado año, lo que supone un aumento del 1,36 por ciento.

unidad especializada en violencia contra la mujer

Finalmente, la Ertzaintza cuenta ya con una unidad especializada en violencia contra la mujer. La Unidad de Violencia sobre la Mujer e Igualdad cuenta, de momento, con una comisaria, responsable de la unidad, y con cuatro agentes, todas ellas mujeres, que se encargan de la coordinación para mejorar la gestión y atención de los casos de violencia machista. Esta nueva unidad se suma así al trabajo que se realiza en todas las ertzain-etxeas donde hay equipos que se dedican, única y exclusivamente, a atender a las mujeres víctimas de estas violencias, además de las y los agentes de protección ciudadana que dedican una parte de su jornada laboral diaria a actuaciones y seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres de su demarcación.