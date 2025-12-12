Miguel Ángel Gallardo (PSOE), en COPE Extremadura: "Estoy hasta el moño de que haya hombres bajo estas siglas que hayan acosado a compañeras"

En COPE Extremadura, continuamos tomando café con los candidatos a las Elecciones Autonómicas del próximo 21 de diciembre. Hoy, ha sido turno para el socialista Miguel Ángel Gallardo, que ha insistido en que el adelanto electoral es consecuencia de un "liderazgo fallido de Feijóo" y de la "obediencia" del PP extremeño a Madrid. Ha calificado el debate electoral, celebrado anoche en Canal Extremadura, como "la conga de Guardiola", acusando a la presidenta de esconderse para no debatir sus propuestas.

Una "denuncia falsa" que le da "fuerza"

Respecto a su situación judicial, que le llevará al banquillo por presunta prevaricación y tráfico de influencias -todo relacionado con la contratación del hermano de Sánchez-, Gallardo ha insistido en que se trata de una "denuncia falsa". Sostiene que es una estrategia de "la derecha y la ultraderecha" que le causa daño en lo personal, pero que a la vez le da "una fuerza enorme" para defender la verdad.

Aunque ha manifestado su respeto a la justicia, se ha mostrado convencido de que "cuando se sepa toda la verdad, se sabrá que es una denuncia falsa". Gallardo ha admitido que su intento de ser aforado como diputado no se entendió: "Reconozco que si no se entendió es porque realmente lo hicimos mal". No solo no se entendió, sino que constituyó un fraude de ley, según el TSJEX.

Revertir los recortes y apostar por los jóvenes

El candidato socialista ha afirmado que sale "a ganar" para revertir los recortes de los últimos años y recuperar los servicios públicos. "Si este gobierno se mantiene 4 años más, probablemente los derechos y sobre todo los servicios públicos ya no serán reversibles", ha advertido, señalando que la sanidad, la educación y la dependencia están en "riesgo real".

Gallardo ha reivindicado sus 21 años de gobierno con mayorías amplias en Villanueva de la Serena como modelo de su proyecto para la región. "Eso es lo que quiero para Extremadura, profunda entrega para tener nuevamente ambición en esta tierra", ha declarado, apostando por una nueva economía que genere oportunidades para que los jóvenes no se marchen.

Críticas a los sondeos y a los pactos de la derecha

A pesar de que los sondeos apuntan a un mal resultado para el PSOE, el peor de su historia, Gallardo se ha mostrado convencido de que habrá "sorpresas el 21 de diciembre" y de que van a obtener "un gran resultado". "Nosotros siempre perdemos en las encuestas y ganamos las elecciones", ha recordado, asegurando que la única encuesta válida es la del día de la votación.

En este sentido, cree que el resultado tendrá consecuencias para Guardiola: "La que ha hecho estas elecciones de forma tramposa es la presidenta de la Junta de Extremadura, y yo creo que va a tener consecuencias, pero para Guardiola". También ha criticado que "las derechas en Extremadura solo se han puesto de acuerdo para recortar derechos" y ha acusado a Guardiola de gobernar con "el partido más machista de Europa".

"Estoy hasta el moño de que haya hombres bajo las siglas del PSOE que hayan acosado a compañeras" Miguel Ángel Gallardo

Sobre los escándalos de presunto acoso a nivel nacional en su partido, Gallardo ha sido tajante. "Estoy hasta el moño de que haya hombres en que han estado bajo las siglas del partido socialista que hayan acosado a compañeras", ha sentenciado, defendiendo que en el PSOE hay "tolerancia 0" y que, a diferencia de otros, los responsables son expulsados.

doble juego con almaraz

En la entrevista, Gallardo también ha vuelto a reivindicar que que el cierre de Almaraz "es un bulo" de Guardiola, asegurando que la prórroga de la central "está hecha". Sin embargo, el Gobierno no se ha manifestado a favor de la CNA ni ha tramitado la prórroga. Solo ha trasladado la petición de las empresas propietarias al Consejo de Seguridad Nuclear.