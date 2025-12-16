Adiós al Guggenheim en Urdaibai: El Patronato de la pinacoteca anuncia su decisión de "no seguir adelante" con el proyecto

El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao ha anunciado esta tarde su decisión de "no seguir adelante" con el proyecto de ampliación del centro de arte moderno en Urdaibai, tras el plazo de dos años que se dio el 22 de enero de 2024 para analizar la "viabilidad" y "factibilidad" de la iniciativa. Lo hace por "las elevadas exigencias técnicas y la contestación social". .

Así lo han anunciado esta tarde en una rueda de prensa en el Museo bilbaíno, tras la reunión del Patronato, -presidido por el Lehendakari, Imanol Pradales-, y en la que han participado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y la directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz.

El proyecto preveía la expansión de Guggenheim Bilbao en Urdaibai, un espacio protegido, con la construcción de dos sedes del museo, una de ellas ubicada en Gernika y la segunda en Murueta, y una pasarela que uniría ambas edificaciones.