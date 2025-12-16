Un alcalde debutante en los rallies para llevar el nombre de Guntín (Lugo) a lo más alto

El alcalde de Guntín debuta en rallies para apoyar a un piloto local y por su pueblo

Ligado desde siempre al deporte, especialmente al fútbol, ha sido jugador, entrenador e incluso árbitro. En la actualidad, también está al frente de varias escuelas deportivas, formando a los más pequeños y fomentando hábitos saludables desde edades tempranas. La práctica deportiva no le es ajena, pero el reto que afronta ahora es completamente nuevo.

Un debut sin experiencia previa… y en una Carrera de Campeones

Chema Núñez Ángel Pérez: alcalde de Guntín

Aquí llega lo más llamativo de la historia. Sin haber participado nunca en una prueba de motor, Ángel Pérez se subirá por primera vez a un coche de rallies como copiloto de Jesús Manuel Mourelos, “Manolo”, para disputar la prestigiosa Carrera de Campeones de Ponferrada.

Será su estreno absoluto y, además, en una de las pruebas más especiales del calendario, que tradicionalmente pone el broche final a la temporada de rallies en España. La cita se celebra en Ponferrada, muy cerca del estadio de El Toralín, el fin de semana previo a la Navidad, y está organizada por la escudería Team Repauto.

Apoyo total a un piloto local y a la promoción de Guntín

El alcalde se muestra “encantadísimo de participar en todo tipo de iniciativas” y especialmente “muy contento de apoyar a un piloto local como Manolo, que es toda una institución dentro del mundo de los rallies”.

En carrera, Ángel tiene claro su objetivo: “Intentaré disfrutar y representar como Dios manda al Concello de Guntín”. En cuanto a su papel como copiloto, confía plenamente en el piloto: “Aínda que eu me equivoque, el vaime levar polo camiño correcto”, reconoce con humor.

Manolo Mourelos, profeta en el Bierzo

Chema Núñez Manolo Mourelos: buen piloto y también buen mecánico

Jesús Manuel Mourelos es consciente de que en Ponferrada le espera una gran acogida. “O Bierzo é como a segunda casa, teño bos amigos e xente que me quere moito”, explica el piloto de Guntín.

Su trayectoria deportiva lo avala: “Somos bicampións do ano pasado e este ano tamén subcampións dentro do campionato de rallies de alí”, compitiendo además con un coche de apenas 125 caballos frente a rivales con mayor potencia.

Amistad, seguridad y una experiencia para recordar

Chema Núñez El alcalde va a intentar disfrutar de la experiencia

Además de paisanos, Manolo y Ángel son amigos. El piloto sabe que debe cuidar al copiloto, pero también al representante de los vecinos de Guntín. Mourelos garantiza que no habrá riesgos y que el alcalde “lo va a pasar bien” y va a intentar “que disfrute al máximo de la experiencia”.

Tras la carrera, el plan es claro: parar a comer, comentar lo vivido y compartir una jornada especial marcada por el motor y la amistad.

Un acelerón final para los oyentes de COPE Lugo

El alcalde de Guntín y el piloto guntinés atendieron a los micrófonos de COPE Lugo, donde cerraron la entrevista con un simbólico acelerón dedicado a toda la afición y a los oyentes de la emisora.

Una historia diferente, valiente y poco habitual, que demuestra que también desde la política local se pueden impulsar iniciativas originales para dar visibilidad y promocionar un municipio como Guntín.