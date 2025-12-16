Lappí es el candidato perfecto

Antonio Lappí era el relevo natural en la presidencia del Sevilla. Su sevillismo, capacidad, mensaje y éxitos empresariales lo señalaban como el sustituto propicio para una generación de accionistas que, descaradamente, ha cumplido su ciclo. Sus valores, reforzados por el empuje racial del conocido y exitoso Federico Quintero, más la escolta de Monchi, convierten a Lappí en el candidato perfecto para protagonizar el cambio generacional dentro del Sevilla. Pero ese relevo natural ha chocado frontalmente con una oferta más potente de un grupo americano y con la escasa intención de los actuales dueños de abrirle la puerta. El sentimiento apuesta por el tándem Lappí-Quintero, pero el olor a dinero los aleja en estos momentos. “No sé en qué posición estamos, pero sí es verdad que hasta la fecha nadie ha dicho nada y entiendo que estamos ahí. ¿Que no es la mejor? Tampoco creo que seamos los peores. Hemos sido demasiado valientes, porque estamos hablando de una oferta de más de 320 millones de euros”, indicó tras la Junta en una aplaudida comparecencia ante la prensa.

La situación actual es la siguiente: ese grupo extranjero está estudiando a fondo los números del club y las partes han firmado un acuerdo de confidencialidad y privilegios. Durante un tiempo, las negociaciones con otros candidatos quedan cerradas. Por lo tanto, hasta que no finalice este periodo de estudio, la opción de la Tercera Vía permanece guardada en el cajón. Lappí no arroja la toalla y sigue buscando fórmulas y financiación. Veremos.

Mientras tanto, la pasada Junta dejó muy claro que José María del Nido Benavente está loco por vender. Asume que ya no será presidente: “No hay posibilidad de victoria”. Y su actitud se acerca descaradamente a la venta: “Hacer una subasta del Sevilla me parece obsceno. Escucharé a todo el que venga y tendré en cuenta todas las circunstancias: precio y proyecto. He sido socio en todos los lugares del estadio”. Del Nido soporta ya una fuerte presión familiar y de allegados que desean recuperar parte del dinero que adelantaron para la compra de más acciones. Los sevillistas de base acudieron a la cita anual con ganas, pero sin fuerzas, para criticar —quizá por última vez— la pobreza a la que este Consejo ha llevado a la entidad. Junior y el resto de los consejeros tienen los días contados. No hay otra opción: venta o decadencia. La figura de Lappí irrumpe con fuerza, pero parece que el dinero se impondrá al sentimiento. Por cierto, ese grupo inversor extranjero tuvo un espía en la pasada Junta. Ya conoce las dudas que rodean a los sevillistas con respecto al capital extranjero, un asunto que juega en contra de la oferta. Continuará.