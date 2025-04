La Ruta de Pintxos con La Gula del Norte llega a Lugo hasta el domingo 13

La Ruta de Pintxos con La Gula del Norte, una iniciativa gastronómica impulsada por la marca de Angula Aguinaga, se ha instalado en Lugo hasta el próximo domingo 13. Esta ruta ofrece a los amantes de la buena comida la oportunidad de disfrutar de un pincho de campeonato, preparado con La Gula del Norte, un producto de gran tradición y calidad. En total, 20 establecimientos de Lugo se han sumado a esta deliciosa ruta, brindando a los clientes una experiencia culinaria única que no solo les permitirá degustar tapas elaboradas con La Gula del Norte, sino también disfrutar de un ambiente social acompañado de una buena bebida.

Un recorrido gastronómico de calidad

Cedida Una de las composiciones culinarias de la ruta

Desde que comenzó la ruta, varios bares de Lugo ya han incorporado La Gula del Norte Natural a sus propuestas gastronómicas, fusionándola con una variedad de ingredientes que hacen de cada pintxo una auténtica delicia. La propuesta de esta ruta es sencilla: disfrutar de una tapa consistente, que va más allá de las tradicionales "tapas pequeñas", según nos explica Peque, responsable del establecimiento Tapería Peque Bar en el Campo Castelo de Lugo. "Non é unha tapa pequena, é unha tapa consistente", señala, destacando que este pintxo es ideal para acompañar con una caña, vino o refresco entre amigos. Además de la Tapería Peque Bar, participan otros reconocidos locales de la ciudad como: O Rincón do Bocata, Pulpería O Castelo, Eduri, San Marcos Café, Chuché Bar, O Figón, Mesón El Castillo, La Terraza del Méndez, La Capital, Toni Portela, Malizzia Street Food, O Castor, Orixe do Campo, O Pote, Las Cinco Vigas, La Tapería Beira, Karrusel, Antas de Ulla y Taberna Daniel.

Participación y premios

La Ruta de Pintxos con La Gula del Norte no solo ofrece una excelente oportunidad para saborear tapas de calidad, sino que también tiene un componente interactivo. Los clientes que participen en la ruta podrán optar a un sorteo de premios, lo que añade un toque de emoción a la experiencia gastronómica.

¡No te lo pierdas!

Si eres de los que disfrutan de una buena tapa y de los productos autóctonos con un toque creativo, la Ruta de Pintxos de Lugo con La Gula del Norte es una cita ineludible. Corre, porque solo tienes hasta el domingo 13 para disfrutar de esta propuesta gastronómica única. Para más información sobre los establecimientos participantes y cómo participar, consulta los detalles de la ruta en la web oficial de La Gula del Norte. ¡No dejes pasar la oportunidad de paladear un pintxo de campeonato!