El Valladolid sigue al alza con otra victoria en casa

Los jugadores del Valladolid celebran uno de los tres goles ante el Almería

El Real Valladolid añadió otra celebración a las fiestas patronales de la ciudad en las que está inmersa, al imponerse, en un encuentro en el que hubo de todo: tres penaltis, uno de ellos fallado, goles anulados por fuera de juego y varios tiros al palo, resuelto con dos goles en el tiempo añadido.

Ambos equipos presentaron cambios en sus once iniciales, en los locales, con Marcos André como hombre más adelantado y Ponceau como media punta, mientras que en los visitantes debutaron, en ese esquema titular, Nelson Monte y Stefan Dzodic.

Los andaluces salieron con intensidad, buscando la posesión desde el primer minuto, para seguir demostrando su poderío físico y mantener el liderazgo de ese ránking de los que más disparos realizan.

Enfrente, un Valladolid que solo ha encajado un gol, lo que le convierte en el equipo más seguro en defensa. De ahí la tensión en el juego, en busca del control, de afianzar posiciones en el terreno de juego.

Y fueron los almerienses los que obtuvieron recompensa a su entrega. Nico Melamed se plantaba solo delante de Guilherme, quien le frenó de manera ilegal, provocando un penalti que se encargó de materializar Embarba, pero que no abrió el marcador, ya que el meta portugués desvió el disparo.

Él cometió el error y él lo enmendó con su intervención, ante un mal lanzamiento del jugador rival. Eso espoleó a los vallisoletanos, que reaccionaron, hasta el punto de que, ocho minutos después, lograban subir el primer gol al electrónico del José Zorrilla.

Biuk, por la banda izquierda, disparaba tras internarse en el área y el rechazo le cayó a un Marcos André que, de manera acrobática, se sacó de la manga un efectivo remate que sorprendió al veterano Andrés Fernández.

Pero la U.D Almería no bajó los brazos, y empató el choque -hasta que intervino el VAR- con un remate de cabeza de Bonini, que pilló a Guilherme con el pie cambiado, y que fue anulado por fuera de juego.

Amath pudo añadir otro tanto para el casillero local, pero se cayó cuando iba a rematar, por lo que se llegó al descanso con el 1-0 para el Real Valladolid, pero con ese penalti fallido y el posterior gol anulado de los de Rubi.

Tras la reanudación, los vallisoletanos parecieron dar un paso más en cuanto a mordiente ofensiva, presionando, robando el balón y encarando la meta contraria, aunque se toparon con una seria defensa de los andaluces.

Estos también lo intentaban, pero no encontraban definición, ya que los locales también estaban bien plantados en el campo. Y Almada hizo debutar a Peter, uno de los últimos fichajes blanquivioletas, en busca de más velocidad en el extremo.

Y cuanto mejor estaba jugando el cuadro local, llegó el empate de Almería, de penalti, por derribo a Álex Muñoz. Esta vez, Arribas no falló y empató el choque otorgando, además, más fuerza a su equipo.

De hecho, Arnau estrellaba un balón en el larguero poco después. El partido no estaba acabado, ni mucho menos. Todo abierto a cualquier posibilidad, con opciones de victoria para unos y otros.

Y en una de las llegadas de los de Almada, tras un balón repelido por el palo a disparo de Maroto, un defensa visitante despejó el balón con el hombro, lo que derivó en un penalti, que Latasa transformó sin titubeos, para devolver la ventaja al conjunto blanquivioleta.

Quedó tiempo para que, en los últimos compases, Maroto añadiese un tercer tanto para el Real Valladolid, su primer gol como profesional, que amarraba los tres puntos para su equipo.

ficha del partido

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo (Trilli, m.75), Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer (Alani, m.84); Amath (Peter, m.61), Ponceau (Maroto, m.84), Biuk; Marcos André (Latasa, m.75).

U.D Almería: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m.73), Nelson Monte(Aridane, m.79), Bonini, Álex Muñoz; Gui Guedes (André Horta, m.46), Stefan Dzodic; Embarba (Arnau, m.64), Arribas, Nico Mr; Leo Baptistao (Thalis, m.74).

Goles: 1-0, M.21: Marcos André. 1-1, M.72: Arribas, de penalti. 2-1, M.91: Latasa, de penalti. 3-1, M.98: Maroto.

Árbitro: Dámaso Arcediano (Comité castellano-manchego). Amonestó a los locales Guilherme (m.12), Guillermo Almada -técnico- (m.15), Iván Alejo (m.55), Meseguer (m.71), Peter (m.77), Latasa (m.96), y a los visitantes Nelson Monte (m.14), Gui Guedes (m.37), Baptistao (m.56), Bonini (m.91).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Segunda División, disputado en el estadio José Zorrilla ante 16.345 espectadores.