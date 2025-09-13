Gonzalo Miró desvela el motivo por el que no estuvo presente en la entrevista a Simeone: "No fue cosa de Juanma"

Diego Pablo Simeone se pasó el martes por El Partidazo de COPE para repasar toda la actualidad que envuelve al Atlético de Madrid. El técnico rojiblanco respondió de la siguiente manera a una pregunta de Juanma en la que le insinuaba si era un buen momento para realizar la entrevista: "Es un buen momento para conversar, hablar de fútbol y de no esconderse".

Diego Pablo Simeone, con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE

El arranque del conjunto colchonero en LaLiga no ha sido el esperado. Con los pinchazos iniciales, Real Madrid y Barcelona se han disparado en la clasificación y han dejado al Atleti un poco atrás. Para Simeone, todavía no hay nada decidido: "El año pasado estábamos a diez del Barcelona y en diciembre estábamos primeros. El fútbol es muy cambiante. Aceptamos la crítica, que es justa porque no hemos hecho los puntos que podíamos generar, pero hay que encontrar al equipo, mejorar lo que no hemos hecho bien y acentuar lo que hemos hecho bien. No todo está mal".

Para sorpresa de todos, Simeone se acordó de Gonzalo Miró, del que habló así: "El desafío mío es volver a todo lo que comentaba, como el hombre ahí que comentaba en la televisión, Gonzalo, que hoy no pudo participar de la reunión. Es tan atlético como yo y es una pena que no haya venido".

la excusa de gonzalo miró

Antes de que comenzase el partido correspondiente de la 4ª jornada de Primera División entre el Atlético de Madrid y el Villareal, Paco González le preguntó a Gonzalo Miró acerca de su ausencia en la entrevista al Cholo Simeone con Juanma Castaño: "Yo entiendo que la gente lo que quiere es que yo le diga a Simeone que el equipo me aburre mucho. Los mensajes que estuve recibiendo a lo largo del día era de que tenía que haber ido para meter aún más morbo. Entonces, para alimentar el morbo es algo que no me aporta absolutamente nada".

Y añadió: "Me da completamente igual lo que piensen los demás. Al final el no estar presente fue cosa mía. No fue cosa ni de Juanma, ni de Simeone, ni del Atlético de Madrid".

